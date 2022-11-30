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    За Францию на ЧМ-2022 сыграли 24 игрока – это рекорд в истории турнира

    За Францию на ЧМ-2022 уже сыграли 24 футболиста. Это рекорд всех чемпионатов мира.

    В третьем туре группового этапа Франция уступила Тунису (0:1).

    • Франция вышла в плей-офф с 1-го места.
    • Команда – действующий чемпион мира.
    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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    Новости сборной Франции на ЧМ-2022

    Результаты сборной Франции на ЧМ-2022

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1019

      ARSteven89 1 час назад

      Не сыграл и не сыграет получается только Ареоля.

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