За Францию на ЧМ-2022 сыграли 24 игрока – это рекорд в истории турнира

Не сыграл и не сыграет получается только Ареоля.
За Францию на ЧМ-2022 уже сыграли 24 футболиста. Это рекорд всех чемпионатов мира.
В третьем туре группового этапа Франция уступила Тунису (0:1).
- Франция вышла в плей-офф с 1-го места.
- Команда – действующий чемпион мира.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
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Новости сборной Франции на ЧМ-2022
Результаты сборной Франции на ЧМ-2022
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