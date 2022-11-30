За Францию на ЧМ-2022 сыграли 24 игрока – это рекорд в истории турнира

За Францию на ЧМ-2022 уже сыграли 24 футболиста. Это рекорд всех чемпионатов мира.

В третьем туре группового этапа Франция уступила Тунису (0:1).

Франция вышла в плей-офф с 1-го места.

Команда – действующий чемпион мира.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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Новости сборной Франции на ЧМ-2022

Результаты сборной Франции на ЧМ-2022

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