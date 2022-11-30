Овечкин побил рекорд Гретцки

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил очередной рекорд НХЛ.
Россиянин достиг отметки в 403 гостевых гола в регулярном чемпионате. Он побил достижение Уэйна Гретцки, у которого 402 таких гола.
- Ночью дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить в Канаде «Ванкувер» (5:1).
- 37-летний Овечкин играет в Вашингтоне с 2005 года.
- Игрок – воспитанник «Динамо».
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