Сборная Германии установила личный антирекорд на ЧМ

Германия сыграла вничью с Испанией со счетом 1:1 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
В 1-м туре чемпионата мира немцы потерпели поражение от Японии – 1:2.
Впервые в своей истории сборная Германии не одержала ни одной победы в первых двух матчах на ЧМ.
- Следующий соперник – Коста-Рика.
- Игра состоится 1 декабря в 22:00 мск.
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