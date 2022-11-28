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    Сборная Германии установила личный антирекорд на ЧМ

    Германия сыграла вничью с Испанией со счетом 1:1 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    В 1-м туре чемпионата мира немцы потерпели поражение от Японии – 1:2.

    Впервые в своей истории сборная Германии не одержала ни одной победы в первых двух матчах на ЧМ.

    • Следующий соперник – Коста-Рика.
    • Игра состоится 1 декабря в 22:00 мск.

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    Источник: Opta

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