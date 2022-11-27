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    Москалев удалил тренера «Спартака» в матче с «Зенитом»

    В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

    Во втором тайме красную карточку получил тренер «Спартака» Владимир Слишкович. Он был не согласен с действиями арбитра Владимира Москалева.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1299

      Красногвардейчик 3 минуты назад




      Вообще у спартачей последнее время, все тренера поскакать любят))

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