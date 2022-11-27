Москалев удалил тренера «Спартака» в матче с «Зенитом»

В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Во втором тайме красную карточку получил тренер «Спартака» Владимир Слишкович. Он был не согласен с действиями арбитра Владимира Москалева.

Слишкович пришел в «Спартак» летом вместе с Гильермо Абаскалем.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Санкт-Петербурге.

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