Москалев удалил тренера «Спартака» в матче с «Зенитом»

Вообще у спартачей последнее время, все тренера поскакать любят))
В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Во втором тайме красную карточку получил тренер «Спартака» Владимир Слишкович. Он был не согласен с действиями арбитра Владимира Москалева.
- Слишкович пришел в «Спартак» летом вместе с Гильермо Абаскалем.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Санкт-Петербурге.
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