Сборная Франции установила личный рекорд

А я подумал, что на поле вышли одни геи.
Пи.до.рский ЧМ.
:)))
Сборная Франции победила в шести матчах чемпионатов мира подряд. Это личный рекорд команды.
Последний раз шесть побед подряд на ЧМ одерживала Испания в 2010 году.
- Сегодня во 2-м туре чемпионата мира-2022 Франция победила Данию (2:1).
- Французы досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2022.
- Франция – действующие победители ЧМ.
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