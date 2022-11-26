Сборная Франции установила личный рекорд

Сборная Франции победила в шести матчах чемпионатов мира подряд. Это личный рекорд команды.

Последний раз шесть побед подряд на ЧМ одерживала Испания в 2010 году.

Сегодня во 2-м туре чемпионата мира-2022 Франция победила Данию (2:1).

Французы досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2022.

Франция – действующие победители ЧМ.

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