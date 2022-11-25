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    «Спартак» поздравил «Лукойл» с днем рождения

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравление в адрес нефтяной компании «Лукойл», которая владеет клубом.

    «Более 20 лет «Лукойл» оказывал неоценимую поддержку «Спартаку» как титульный спонсор, а летом этого года компания объявила о приобретении 100% акций клуба и стадиона «Открытие Арена».

    «Спартак» поздравляет «Лукойл» с днем рождения! Желаем коллективу компании новых свершений и больших побед вместе с красно-белыми!» – написал «Спартак».

    • В период сотрудничества с «Лукойлом» «Спартак» выиграл все российские трофеи.
    • Сейчас москвичи идут в РПЛ 2-ми.
    • 27 ноября «Спартак» проведет кубковый матч против «Зенита».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2022 23:07
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