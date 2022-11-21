Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Камавинга пропустил тренировку сборной Франции из-за мышечных проблем

    Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга не участвовал в воскресной тренировке сборной Франции.

    У 20-летнего футболиста проблемы с приводящими мышцами бедра.

    Повреждение хавбека не носит серьезного характера, но тренерский штаб предпочитает не рисковать его здоровьем.

    • Франция сыграет в группе с Данией, Тунисом и Австралией.
    • Первый матч команда проведет во вторник в 22:00 мск против австралийцев.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Франция – Австралия прогноз на матч чемпионата мира 2022
    «Реал» поддержал Бензема. Француз пропустит ЧМ-2022
    Стал известен срок восстановления Бензема
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11