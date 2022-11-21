Камавинга пропустил тренировку сборной Франции из-за мышечных проблем

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга не участвовал в воскресной тренировке сборной Франции.
У 20-летнего футболиста проблемы с приводящими мышцами бедра.
Повреждение хавбека не носит серьезного характера, но тренерский штаб предпочитает не рисковать его здоровьем.
- Франция сыграет в группе с Данией, Тунисом и Австралией.
- Первый матч команда проведет во вторник в 22:00 мск против австралийцев.
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Источник: RMC Sport