Камавинга пропустил тренировку сборной Франции из-за мышечных проблем

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга не участвовал в воскресной тренировке сборной Франции.

У 20-летнего футболиста проблемы с приводящими мышцами бедра.

Повреждение хавбека не носит серьезного характера, но тренерский штаб предпочитает не рисковать его здоровьем.

Франция сыграет в группе с Данией, Тунисом и Австралией.

Первый матч команда проведет во вторник в 22:00 мск против австралийцев.

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