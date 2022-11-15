Месси: «Есть минусы в том, чтобы быть Месси»

"Месси - 6-кратный обладатель "Золотого мяча" (с)
Он их в ломбард что ли сдавать начал )))
Нападающий «ПСЖ» ЛИонель Месси высказался о своей популярности.
«Есть минусы в том, чтобы быть Месси. Я бы хотел быть незаметным во многих ситуациях, не привлекать к себе внимания, не чувствовать, что за мной все время наблюдают.
Я к этому привык», – сказал Месси.
- Месси – 6-кратный обладатель «Золотого мяча».
- 35-летний Месси сыграет на ЧМ-2022.
- Это будет его пятый чемпионат мира в карьере.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно