Месси: «Есть минусы в том, чтобы быть Месси»

Нападающий «ПСЖ» ЛИонель Месси высказался о своей популярности.

«Есть минусы в том, чтобы быть Месси. Я бы хотел быть незаметным во многих ситуациях, не привлекать к себе внимания, не чувствовать, что за мной все время наблюдают.

Я к этому привык», – сказал Месси.

Месси – 6-кратный обладатель «Золотого мяча».

35-летний Месси сыграет на ЧМ-2022.

Это будет его пятый чемпионат мира в карьере.

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