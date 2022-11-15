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    Месси: «Есть минусы в том, чтобы быть Месси»

    Нападающий «ПСЖ» ЛИонель Месси высказался о своей популярности.

    «Есть минусы в том, чтобы быть Месси. Я бы хотел быть незаметным во многих ситуациях, не привлекать к себе внимания, не чувствовать, что за мной все время наблюдают.

    Я к этому привык», – сказал Месси.

    • Месси – 6-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • 35-летний Месси сыграет на ЧМ-2022.
    • Это будет его пятый чемпионат мира в карьере.

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    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +929

      ARSteven89 57 минут назад

      "Месси - 6-кратный обладатель "Золотого мяча" (с)
      Он их в ломбард что ли сдавать начал )))

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      Рейтинг: +1971

      Maxi_7 > ARSteven89 29 минут назад

      Так то он трёхкратный... так что нужно ещё 3 штуки раздать законным обладателям.

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