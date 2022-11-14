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    Игроки «МЮ» недовольны поведением Роналду и спокойно отнесутся к его уходу (The Telegraph)

    Одноклубники Криштиану Роналду недовольны его поведением.

    По информации The Telegraph, игроки «МЮ» разочарованы поведением 37-летнего форварда, который дал скандальное интервью The Sun.

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» спокойно отнесутся к возможному уходу португальца.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

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    Источник: The Telegraph

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1969

      Maxi_7 1 час назад

      Да они там ко всему в принципе спокойно относятся - победа, поражение - по хрену вообще. Роналду там, похоже, один из немногих кому не насрать.

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      Рейтинг: +33

      петр1975 1 час назад

      МЮ реально недостоин Роналду!!!

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