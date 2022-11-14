Обляков оценил результаты ЦСКА в первой части сезона

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги выступления команды в 17 турах РПЛ.

«Мы уверены, что недобрали очков, что играли лучше, что должны быть выше. Но футбол в конечном счeте всегда справедлив.

Впереди очень нужные нам сборы и 13 туров. Мы обязательно будем лучше и обязательно будем выше. Вместе с вами», – написал Обляков в телеграм-канале, обращаясь к болельщикам.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в Премьер-лиге.

Команда набрала 29 очков в 17 турах.

Они выиграли только 1 из 7 последних матчей.

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