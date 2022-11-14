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    Обляков оценил результаты ЦСКА в первой части сезона

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги выступления команды в 17 турах РПЛ.

    «Мы уверены, что недобрали очков, что играли лучше, что должны быть выше. Но футбол в конечном счeте всегда справедлив.

    Впереди очень нужные нам сборы и 13 туров. Мы обязательно будем лучше и обязательно будем выше. Вместе с вами», – написал Обляков в телеграм-канале, обращаясь к болельщикам.

    • ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в Премьер-лиге.
    • Команда набрала 29 очков в 17 турах.
    • Они выиграли только 1 из 7 последних матчей.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Облякова

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