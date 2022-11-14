Захарян: «Динамо» можно назвать сильнейшей московской командой»

А что неверно сказал пацан? Для чего снова на него кидаться? Пацан играет, пусть не так ярко, как в прошлом чемпионате, но в каждом матче один-два, бывает и более передач на убойную позицию выдает. Во вчерашнем матче, к примеру, будь Грулев помастировитее, два гола с его подачи оформил бы.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян обратил внимание на серию своей команды.
- Динамовцы ни разу не проиграли в 17 турах РПЛ командам из Москвы.
- В их активе 4 победы и 1 ничья.
«Динамо» можно назвать самой сильной московской командой. Видите, мы у всех выиграли.
Во втором круге нужно также у всех московских команд выиграть. Думаю, подтвердим этот статус», – сказал Захарян.
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