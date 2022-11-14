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    Захарян: «Динамо» можно назвать сильнейшей московской командой»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян обратил внимание на серию своей команды.

    • Динамовцы ни разу не проиграли в 17 турах РПЛ командам из Москвы.
    • В их активе 4 победы и 1 ничья.

    «Динамо» можно назвать самой сильной московской командой. Видите, мы у всех выиграли.

    Во втором круге нужно также у всех московских команд выиграть. Думаю, подтвердим этот статус», – сказал Захарян.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +738

      SLADE2019 58 минут назад

      А что неверно сказал пацан? Для чего снова на него кидаться? Пацан играет, пусть не так ярко, как в прошлом чемпионате, но в каждом матче один-два, бывает и более передач на убойную позицию выдает. Во вчерашнем матче, к примеру, будь Грулев помастировитее, два гола с его подачи оформил бы.

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      Рейтинг: +17773

      Cleaner 1 час назад

      А Захаряна можно назвать сильнейшим футболистом Европы? Ну РЖУ НИ МОГУ над этим ЗВЕЗДУНОМ!!!...)))

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      Рейтинг: +1492

      Artemka444 1 час назад

      Бла бла бла!!!

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