Захарян: «Динамо» можно назвать сильнейшей московской командой»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян обратил внимание на серию своей команды.

Динамовцы ни разу не проиграли в 17 турах РПЛ командам из Москвы.

В их активе 4 победы и 1 ничья.

«Динамо» можно назвать самой сильной московской командой. Видите, мы у всех выиграли.

Во втором круге нужно также у всех московских команд выиграть. Думаю, подтвердим этот статус», – сказал Захарян.

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