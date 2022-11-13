«Краснодар» в ближайшие дни может уволить Сторожука, клуб начал поиски нового тренера

Александр Сторожук с большой вероятностью покинет пост главного тренера «Краснодара».

Руководство клуба недовольно игрой и результатами команды и собирается отправить 41-летнего специалиста в отставку в ближайшее время.

«Краснодар» уже начал поиски нового главного тренера.

Сторожук возглавил «Краснодар» весной 2022 года.

Команда занимает 8-е место в РПЛ.

Сегодня клуб уступил со счетом 1:5 «Оренбургу».

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