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    «Краснодар» в ближайшие дни может уволить Сторожука, клуб начал поиски нового тренера

    Александр Сторожук с большой вероятностью покинет пост главного тренера «Краснодара».

    Руководство клуба недовольно игрой и результатами команды и собирается отправить 41-летнего специалиста в отставку в ближайшее время.

    «Краснодар» уже начал поиски нового главного тренера.

    • Сторожук возглавил «Краснодар» весной 2022 года.
    • Команда занимает 8-е место в РПЛ.
    • Сегодня клуб уступил со счетом 1:5 «Оренбургу».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 22:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23498

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Как бы ни произошло, Сторожук запомнится сильным омоложением состава. Это его и погубило.

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