Валуев назвал клуб, в котором хочет видеть Дзюбу

Разве только на роль координатора.
Бывший боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев порассуждал о будущем Артема Дзюбы.
«Не знаю, возможно ли сейчас возвращение Дзюбы в «Зенит». Только Артем знает, что он будет дальше делать – вернется ли в чемпионат России и в каком клубе окажется.
Но как болельщик «Зенита» я бы хотел видеть его в команде», – сказал Валуев.
- 34-летний Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».
- Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.
- За «Зенит» форвард играл с 2015 по 2022 год: 249 матчей, 108 голов и 71 ассист.
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