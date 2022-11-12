Валуев назвал клуб, в котором хочет видеть Дзюбу

Бывший боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев порассуждал о будущем Артема Дзюбы.

«Не знаю, возможно ли сейчас возвращение Дзюбы в «Зенит». Только Артем знает, что он будет дальше делать – вернется ли в чемпионат России и в каком клубе окажется.

Но как болельщик «Зенита» я бы хотел видеть его в команде», – сказал Валуев.

34-летний Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».

Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.

За «Зенит» форвард играл с 2015 по 2022 год: 249 матчей, 108 голов и 71 ассист.

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