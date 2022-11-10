Где смотреть «Локомотив» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 12 ноября

Кто то верит в победу Спартака? Да ржу ни могу!!!...)))
«Локомотив» и «Спартак» сыграют в матче 17-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 12 ноября.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена».
- Начало – в 19:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив – Спартак
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Локомотив – Спартак
- Победа «Локомотива» – 4.20
- Ничья – 4.20
- Победа «Спартака» – 1.82
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