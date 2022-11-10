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    Где смотреть «Локомотив» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 12 ноября

    «Локомотив» и «Спартак» сыграют в матче 17-го тура РПЛ.

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    • Игра состоится в субботу, 12 ноября.
    • Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена».
    • Начало – в 19:30 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив – Спартак

    Ставки на матч Локомотив – Спартак

    Коэффициенты:

    • Победа «Локомотива» – 4.20
    • Ничья – 4.20
    • Победа «Спартака» – 1.82

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17755

      Cleaner 1 час назад

      Кто то верит в победу Спартака? Да ржу ни могу!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +10668

      R_a_i_n > Cleaner 34 минуты назад

      Слушай, тебя свои же не пи.дят??

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