«Зенит» определился с местом проведения зимних сборов

«Зенит» определился с планами на зимние сборы.

«Сине-бело-голубые проведут два зимних сбора – в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

15 января 2023 года сине-бело-голубые отправятся в Доху, где будут тренироваться до 28 января и проведут серию товарищеских матчей. С 1 по 14 февраля команда проведет сборы (в том числе товарищеские матчи) в ОАЭ.

Подробная информация о датах проведения товарищеских матчей и соперниках будет опубликована дополнительно», – сообщает пресс-служба клуба.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Отрыв от «Спартака» – 6 очков.

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