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    «Зенит» определился с местом проведения зимних сборов

    «Зенит» определился с планами на зимние сборы.

    «Сине-бело-голубые проведут два зимних сбора – в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

    15 января 2023 года сине-бело-голубые отправятся в Доху, где будут тренироваться до 28 января и проведут серию товарищеских матчей. С 1 по 14 февраля команда проведет сборы (в том числе товарищеские матчи) в ОАЭ.

    Подробная информация о датах проведения товарищеских матчей и соперниках будет опубликована дополнительно», – сообщает пресс-служба клуба.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от «Спартака» – 6 очков.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5361

      Enter2006 1 час назад

      Для простого народа: "денег нет, но вы держитесь".
      Для других повыше: "сборы в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах."

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      Рейтинг: +354

      Азбука > Enter2006 32 минуты назад

      Продай комп и купи себе хлеба.

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