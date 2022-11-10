«Зенит» определился с местом проведения зимних сборов

Для простого народа: "денег нет, но вы держитесь".
Для других повыше: "сборы в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах."
«Зенит» определился с планами на зимние сборы.
«Сине-бело-голубые проведут два зимних сбора – в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.
15 января 2023 года сине-бело-голубые отправятся в Доху, где будут тренироваться до 28 января и проведут серию товарищеских матчей. С 1 по 14 февраля команда проведет сборы (в том числе товарищеские матчи) в ОАЭ.
Подробная информация о датах проведения товарищеских матчей и соперниках будет опубликована дополнительно», – сообщает пресс-служба клуба.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Отрыв от «Спартака» – 6 очков.
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