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    Стало известно, сколько «Адана Демирспор» продал футболок с фамилией Дзюбы

    Компания Sunflowers T-shirt & Print, технический партнер «Адана Демирспора», раскрыла объем продаж футболок с фамилией Артема Дзюбы.

    «Сколько раз мы нанесли фамилию Дзюбы? Раньше каждую неделю печатали раз 20 или 30, но в последнее время заказов не было.

    В итоге всего получилось около 200 футболок», – сообщили в компании.

    • 34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.
    • Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.
    • Клубная футболка с фамилией россиянина обойдется в 409 турецких лир (1 350 рублей).

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    Источник: ТАСС

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