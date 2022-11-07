Стало известно, сколько «Адана Демирспор» продал футболок с фамилией Дзюбы

Компания Sunflowers T-shirt & Print, технический партнер «Адана Демирспора», раскрыла объем продаж футболок с фамилией Артема Дзюбы.

«Сколько раз мы нанесли фамилию Дзюбы? Раньше каждую неделю печатали раз 20 или 30, но в последнее время заказов не было.

В итоге всего получилось около 200 футболок», – сообщили в компании.

34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.

Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Клубная футболка с фамилией россиянина обойдется в 409 турецких лир (1 350 рублей).

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