Стало известно, сколько «Адана Демирспор» продал футболок с фамилией Дзюбы

Это успех!
Компания Sunflowers T-shirt & Print, технический партнер «Адана Демирспора», раскрыла объем продаж футболок с фамилией Артема Дзюбы.
«Сколько раз мы нанесли фамилию Дзюбы? Раньше каждую неделю печатали раз 20 или 30, но в последнее время заказов не было.
В итоге всего получилось около 200 футболок», – сообщили в компании.
- 34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.
- Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.
- Клубная футболка с фамилией россиянина обойдется в 409 турецких лир (1 350 рублей).
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