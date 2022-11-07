«Конечно, спасемся». Глушаков верит, что «Химки» не вылетят из РПЛ

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос о перспективах своей команды сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Ни в коем случае не могу назвать «Химки» главным претендентом на вылет из РПЛ.

Конечно, спасeмся», – сказал Глушаков.

В пятницу «Химки» победили впервые за 3 месяца.

Безвыигрышная серия команды составила 15 матчей.

Химчане идут на 15-м месте в РПЛ.

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