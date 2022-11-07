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    «Конечно, спасемся». Глушаков верит, что «Химки» не вылетят из РПЛ

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос о перспективах своей команды сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

    «Ни в коем случае не могу назвать «Химки» главным претендентом на вылет из РПЛ.

    Конечно, спасeмся», – сказал Глушаков.

    • В пятницу «Химки» победили впервые за 3 месяца.
    • Безвыигрышная серия команды составила 15 матчей.
    • Химчане идут на 15-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66388

      portero 12 минут назад

      Пусть вылетят и это говно руковдство может свалит из Химок, если останутся точно этих г.ндонов не выгонишь....

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