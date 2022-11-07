«Конечно, спасемся». Глушаков верит, что «Химки» не вылетят из РПЛ

Пусть вылетят и это говно руковдство может свалит из Химок, если останутся точно этих г.ндонов не выгонишь....
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос о перспективах своей команды сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона-2022/23.
«Ни в коем случае не могу назвать «Химки» главным претендентом на вылет из РПЛ.
Конечно, спасeмся», – сказал Глушаков.
- В пятницу «Химки» победили впервые за 3 месяца.
- Безвыигрышная серия команды составила 15 матчей.
- Химчане идут на 15-м месте в РПЛ.
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