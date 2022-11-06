«Все закончилось. Пора на пенсию». Колосков – об уходе Дзюбы из «Демирспора»

"Почетный" президент РФС Вячеслав Колосков??? Пусть тогда Дзюба будет вечным ПОЧЕТНЫМ ИГРОКОМ РФС! А что, почему Колоскову можно, а Дзюбе нельзя???
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на расторжение контракта форварда Артема Дзюбы с турецким «Адана Демирспором».
«На пенсию уже пора. Хватит будоражить народ. Все закончилось. Если он там не подошeл, то где он нужен?» – сказал Колосков.
- В последних матчах Дзюба не попадал в заявку.
- Всего в сезоне Суперлиги Дзюба провел 4 матча, забил гол.
- 34-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных