«Все закончилось. Пора на пенсию». Колосков – об уходе Дзюбы из «Демирспора»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на расторжение контракта форварда Артема Дзюбы с турецким «Адана Демирспором».

«На пенсию уже пора. Хватит будоражить народ. Все закончилось. Если он там не подошeл, то где он нужен?» – сказал Колосков.

В последних матчах Дзюба не попадал в заявку.

Всего в сезоне Суперлиги Дзюба провел 4 матча, забил гол.

34-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных