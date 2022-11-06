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    «Все закончилось. Пора на пенсию». Колосков – об уходе Дзюбы из «Демирспора»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на расторжение контракта форварда Артема Дзюбы с турецким «Адана Демирспором».

    «На пенсию уже пора. Хватит будоражить народ. Все закончилось. Если он там не подошeл, то где он нужен?» – сказал Колосков.

    • В последних матчах Дзюба не попадал в заявку.
    • Всего в сезоне Суперлиги Дзюба провел 4 матча, забил гол.
    • 34-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17678

      Cleaner 51 минуту назад

      "Почетный" президент РФС Вячеслав Колосков??? Пусть тогда Дзюба будет вечным ПОЧЕТНЫМ ИГРОКОМ РФС! А что, почему Колоскову можно, а Дзюбе нельзя???

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