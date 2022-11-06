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    В компании Хабиба ответили, какую должность он мог бы занять в «Спартаке»

    Генеральный директор Eagles Sports Management Магомед Магомедов рассказал, что владелец компании, экс-боец ММА Хабиб Нурмагомедов, был бы не против поработать в «Спартаке».

    – А Хабибу было бы интересно работать с тем же «Спартаком»?

    – Мы были бы очень рады зайти в такой большой клуб. Для Хабиба это серьезный клуб. Его отец, покойный, Абдулманап Магомедович с детства болел за «Спартак». Если была бы возможность, мы бы, конечно, поговорили.

    Но Хабиб не будет заходить в совет директоров большого клуба или, условно, на должность спортивного директора. У него на это нет времени. Он может стать координатором клуба, проводить с ними сборы, помогать им ментально и все такое прочее.

    • Хабиб завершил бойцовскую карьеру в 2020 году.
    • Он знаком с Криштиану Роналду.
    • «Спартак» – самый титулованный клуб России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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