В компании Хабиба ответили, какую должность он мог бы занять в «Спартаке»

Генеральный директор Eagles Sports Management Магомед Магомедов рассказал, что владелец компании, экс-боец ММА Хабиб Нурмагомедов, был бы не против поработать в «Спартаке».

– А Хабибу было бы интересно работать с тем же «Спартаком»?

– Мы были бы очень рады зайти в такой большой клуб. Для Хабиба это серьезный клуб. Его отец, покойный, Абдулманап Магомедович с детства болел за «Спартак». Если была бы возможность, мы бы, конечно, поговорили.

Но Хабиб не будет заходить в совет директоров большого клуба или, условно, на должность спортивного директора. У него на это нет времени. Он может стать координатором клуба, проводить с ними сборы, помогать им ментально и все такое прочее.

Хабиб завершил бойцовскую карьеру в 2020 году.

Он знаком с Криштиану Роналду.

«Спартак» – самый титулованный клуб России.

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