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    Только один игрок в сезоне РПЛ сделал 60+ отборов

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас лидирует в сезоне РПЛ по отборам. У него их 63.

    Второе место по показателю у Кристиана Рамиреса из «Краснодара» (46). Третий – Вильмар Барриос из «Зенита» (45).

    • 20-летний игрок – воспитанник «Локомотива».
    • Карпукас стоит 800 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у Карпукаса 13 матчей, гол.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    04.11.2022 23:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1942

      DMитрий 51 минуту назад

      Глупые статисты, еще глупее те кто это бессмысленно публикует. Важно не количество отборов, а их качество в нужный момент. Вот где нужны цифры.

      1
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      Рейтинг: +8103

      vladik12 > DMитрий 38 минут назад

      Опять бухой там?

      0
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      Рейтинг: +1942

      DMитрий > vladik12 33 минуты назад

      Да нет, оставил тебя допивать в одиночестве.

      1
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      Рейтинг: +1301

      Сергей Каспийский > DMитрий 25 минут назад

      Согласен, качество отборов Барриоса очевидно (+5)

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