Только один игрок в сезоне РПЛ сделал 60+ отборов

Глупые статисты, еще глупее те кто это бессмысленно публикует. Важно не количество отборов, а их качество в нужный момент. Вот где нужны цифры.
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас лидирует в сезоне РПЛ по отборам. У него их 63.
Второе место по показателю у Кристиана Рамиреса из «Краснодара» (46). Третий – Вильмар Барриос из «Зенита» (45).
- 20-летний игрок – воспитанник «Локомотива».
- Карпукас стоит 800 тысяч евро.
- В сезоне РПЛ у Карпукаса 13 матчей, гол.
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