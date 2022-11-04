Только один игрок в сезоне РПЛ сделал 60+ отборов

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас лидирует в сезоне РПЛ по отборам. У него их 63.

Второе место по показателю у Кристиана Рамиреса из «Краснодара» (46). Третий – Вильмар Барриос из «Зенита» (45).

20-летний игрок – воспитанник «Локомотива».

Карпукас стоит 800 тысяч евро.

В сезоне РПЛ у Карпукаса 13 матчей, гол.

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