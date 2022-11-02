Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Нойер перенес три операции из-за рака кожи

    Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер признался, что перенес три операции из-за рака кожи.

    «У меня был рак кожи на лице, из-за чего мне пришлось сделать операцию уже три раза.

    Я уделяю особое внимания защите от солнца, так как все время тренируюсь на открытом воздухе и люблю отдыхать на природе», — сказал Нойер.

    • Нойер провел 13 матчей в этом сезоне, пропустил 11 мячей.

    Новости по теме
    Буффон назвал топ-5 вратарей мира
    Два игрока сборной Германии заразились коронавирусом перед матчами с Англией и Венгрией 1
    Касильяс назвал пятерку лучших вратарей мира 3
    Источник: Sport1.de

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:24
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      kireespisp 1 час назад

      Pacпpодaжa. Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми. Покупай по старой цене (1390 РУБ.) ------ https://min.lc/otermo

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +839

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Никогда он не нравился, но здесь другой случай. Здоровья огромного, еще внуков будет нянчить. Моя подруга перенесла это, ужас страшный если мягко говоря.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5871

      subbotaspartak 2 часа назад

      Прям как у меня, я ещё и облучался. Я его понимаю

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12093

      DeStar > subbotaspartak 1 час назад

      а от чего так?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11