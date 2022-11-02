Нойер перенес три операции из-за рака кожи

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер признался, что перенес три операции из-за рака кожи.

«У меня был рак кожи на лице, из-за чего мне пришлось сделать операцию уже три раза.

Я уделяю особое внимания защите от солнца, так как все время тренируюсь на открытом воздухе и люблю отдыхать на природе», — сказал Нойер.