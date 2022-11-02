Нойер перенес три операции из-за рака кожи

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Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер признался, что перенес три операции из-за рака кожи.
«У меня был рак кожи на лице, из-за чего мне пришлось сделать операцию уже три раза.
Я уделяю особое внимания защите от солнца, так как все время тренируюсь на открытом воздухе и люблю отдыхать на природе», — сказал Нойер.
- Нойер провел 13 матчей в этом сезоне, пропустил 11 мячей.