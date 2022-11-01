Александр Тихонов: «Дзюба – лентяй, поэтому и не может заиграть в Турции. Нужно было вовремя закончить карьеру»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о форварде «Демирспора» Артеме Дзюбе.

«Дзюба — лентяй, как и большинство российских футболистов. Поэтому он и не может заиграть в Турции. Я еще до его отъезда говорил, что со своим отношением к тренировочному процессу он там играть не будет.

В Турции совершенно другой футбол, там дурака валять никто не даст. Дзюбе тяжело справляться с этими нагрузками, этот темп не для него. Отстоять со своим ростом около штрафной соперника там не дадут, надо двигаться, бороться за мяч.

Так что Артему нужно было вовремя закончить карьеру, а не уезжать без желания впахивать. Таковы правила игры: ты либо тренируешься, пытаешься стать лучше, либо уходишь.

Вернется ли Дзюба в РПЛ? А толку? Куда его взять-то?», — сказал Тихонов.