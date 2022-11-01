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  • Александр Тихонов: «Дзюба – лентяй, поэтому и не может заиграть в Турции. Нужно было вовремя закончить карьеру»

Александр Тихонов: «Дзюба – лентяй, поэтому и не может заиграть в Турции. Нужно было вовремя закончить карьеру»

1 ноября 2022, 22:44
2

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о форварде «Демирспора» Артеме Дзюбе.

«Дзюба — лентяй, как и большинство российских футболистов. Поэтому он и не может заиграть в Турции. Я еще до его отъезда говорил, что со своим отношением к тренировочному процессу он там играть не будет.

В Турции совершенно другой футбол, там дурака валять никто не даст. Дзюбе тяжело справляться с этими нагрузками, этот темп не для него. Отстоять со своим ростом около штрафной соперника там не дадут, надо двигаться, бороться за мяч.

Так что Артему нужно было вовремя закончить карьеру, а не уезжать без желания впахивать. Таковы правила игры: ты либо тренируешься, пытаешься стать лучше, либо уходишь.

Вернется ли Дзюба в РПЛ? А толку? Куда его взять-то?», — сказал Тихонов.

  • Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента этим летом.
  • Сообщалось, что он может покинуть клуб зимой.

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Источник: «РБ Спорт»
Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем
Комментарии (2)
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Garrincha58
1667336277
у нас половину а то и больше российских игроков лентяи им не футбол нужен а бабло
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