Александр Тихонов: «Дзюба – лентяй, поэтому и не может заиграть в Турции. Нужно было вовремя закончить карьеру»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о форварде «Демирспора» Артеме Дзюбе.
«Дзюба — лентяй, как и большинство российских футболистов. Поэтому он и не может заиграть в Турции. Я еще до его отъезда говорил, что со своим отношением к тренировочному процессу он там играть не будет.
В Турции совершенно другой футбол, там дурака валять никто не даст. Дзюбе тяжело справляться с этими нагрузками, этот темп не для него. Отстоять со своим ростом около штрафной соперника там не дадут, надо двигаться, бороться за мяч.
Так что Артему нужно было вовремя закончить карьеру, а не уезжать без желания впахивать. Таковы правила игры: ты либо тренируешься, пытаешься стать лучше, либо уходишь.
Вернется ли Дзюба в РПЛ? А толку? Куда его взять-то?», — сказал Тихонов.
- Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента этим летом.
- Сообщалось, что он может покинуть клуб зимой.