Петржела: «Дзюбе пора завершать карьеру. На прежний уровень он уже не вернется»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах нападающего «Адана Демирспора» Артема Дзюбы.
«Время Дзюбы прошло – он не соответствует требованиям современного футбола. Артем уже не такой выносливый, ему не хватает скорости и резкости.
Переезд в Турцию был большим риском и вызовом. Пока Дзюба с ним не справляется. Неудивительно, что Артем не играет – он слишком медленный для турецкого футбола.
Думаю, Дзюбе пора завершать профессиональную карьеру. На прежний уровень он уже не вернется», – считает Петржела.
- В августе Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
- Он забил 1 гол в 5 матчах, проведя на поле 220 минут.
- Сейчас форварду 34 года.
Источник: «РБ Спорт»