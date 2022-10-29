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  • Петржела: «Дзюбе пора завершать карьеру. На прежний уровень он уже не вернется»

Петржела: «Дзюбе пора завершать карьеру. На прежний уровень он уже не вернется»

29 октября 2022, 11:48
3

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах нападающего «Адана Демирспора» Артема Дзюбы.

«Время Дзюбы прошло – он не соответствует требованиям современного футбола. Артем уже не такой выносливый, ему не хватает скорости и резкости.

Переезд в Турцию был большим риском и вызовом. Пока Дзюба с ним не справляется. Неудивительно, что Артем не играет – он слишком медленный для турецкого футбола.

Думаю, Дзюбе пора завершать профессиональную карьеру. На прежний уровень он уже не вернется», – считает Петржела.

  • В августе Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
  • Он забил 1 гол в 5 матчах, проведя на поле 220 минут.
  • Сейчас форварду 34 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем Петржела Властимил
Комментарии (3)
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Красногвардейчик
1667033474
Это понимает каждый нормальный человек понимающий в футболе))
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semm
1667036195
Ну а что, конечно у него не получится играть как Жирков, Тихонов или Семак, но для своей комплекции тела он уже всё совершил - карьера не блеск, но всё же на уровне. Пусть пока пинает, не в шиномонтаж же ему идти работать
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Эном айс
1667038731
Дзюба не может уйти просто так. Он должен хлопнуть или в ладоши ,или дверью. Хотя, хлопать в ладоши у него лучше получается.) Артёмка,верим.
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