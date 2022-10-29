Петржела: «Дзюбе пора завершать карьеру. На прежний уровень он уже не вернется»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах нападающего «Адана Демирспора» Артема Дзюбы.

«Время Дзюбы прошло – он не соответствует требованиям современного футбола. Артем уже не такой выносливый, ему не хватает скорости и резкости.

Переезд в Турцию был большим риском и вызовом. Пока Дзюба с ним не справляется. Неудивительно, что Артем не играет – он слишком медленный для турецкого футбола.

Думаю, Дзюбе пора завершать профессиональную карьеру. На прежний уровень он уже не вернется», – считает Петржела.