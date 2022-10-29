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    Петржела: «Дзюбе пора завершать карьеру. На прежний уровень он уже не вернется»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах нападающего «Адана Демирспора» Артема Дзюбы.

    «Время Дзюбы прошло – он не соответствует требованиям современного футбола. Артем уже не такой выносливый, ему не хватает скорости и резкости.

    Переезд в Турцию был большим риском и вызовом. Пока Дзюба с ним не справляется. Неудивительно, что Артем не играет – он слишком медленный для турецкого футбола.

    Думаю, Дзюбе пора завершать профессиональную карьеру. На прежний уровень он уже не вернется», – считает Петржела.

    • В августе Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 5 матчах, проведя на поле 220 минут.
    • Сейчас форварду 34 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      reownrew 3 минуты назад

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      Рейтинг: +430

      Эном айс 1 час назад

      Дзюба не может уйти просто так. Он должен хлопнуть или в ладоши ,или дверью.
      Хотя, хлопать в ладоши у него лучше получается.)
      Артёмка,верим.

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      Рейтинг: +6800

      Semenycch 2 часа назад

      Артем в последнее время очень потерял в скорости, а это в нынешнее время, действительно, говорит о скором завершении карьеры. Артем за годы проведенные в Зените добился всего о чем только может мечтать футболист, он дважды признан лучшим игроком сезона, трижды стал лучшим бомбардиром, четырежды чемпионом России, многократно выигрывал другие Российские призы, он лучший бомбардир чемпионатов России и сборной России. Он один из самых узнаваемых героев последнего чемпионата мира. Карьера не слабая. Он в значительной степени превзошел Сашу Кержакова, лучшего форварда России в прошлом. Короче говоря, Артем навсегда останется в истории Российского футбола.

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      Рейтинг: +538

      semm 2 часа назад

      Ну а что, конечно у него не получится играть как Жирков, Тихонов или Семак, но для своей комплекции тела он уже всё совершил - карьера не блеск, но всё же на уровне. Пусть пока пинает, не в шиномонтаж же ему идти работать

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      Рейтинг: +1074

      Красногвардейчик 3 часа назад

      Это понимает каждый нормальный человек понимающий в футболе))

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