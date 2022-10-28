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    Дзюба не намерен менять клуб, несмотря на отсутствие игровой практики

    Нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба не планирует менять клуб зимой.

    «На данный момент вопрос трансфера Дзюбы не является актуальным, Артeм намерен доказывать состоятельность в Адане», – написал источник.

    • В августе Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 5 матчах, проведя на поле 220 минут.
    • Летом он тренировался с «Рубином», который выступает в Первой лиге.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      phyclapscoonna 16 минут назад

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      Рейтинг: +13890

      playsh 35 минут назад

      Дзюбле некуда деваться.Обосрался,как индивид,как футболист - это раз.
      До Коки ему,в плане заработка,как до Марса от Земли - это два.
      Жаль дурня,мог конечно,ещё играть и приносить пользу нашему футболу у себя в Отечестве,снискав уважение и благодарность потомков,но увы - ума не нажил...

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      Рейтинг: +1224

      Hoahin > playsh 35 минут назад

      Денег Дрочбе до конца жизни хватит, футбол ему уже не интересен

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      Рейтинг: +1055

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Вцепился крепко руками и будет сидеть там, пока не выгонят.

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      Рейтинг: +50709

      MaxRnD 1 час назад

      Кокора уже откатал такой способ заработка на Фиорентине

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