Дзюба не намерен менять клуб, несмотря на отсутствие игровой практики

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Нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба не планирует менять клуб зимой.
«На данный момент вопрос трансфера Дзюбы не является актуальным, Артeм намерен доказывать состоятельность в Адане», – написал источник.
- В августе Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
- Он забил 1 гол в 5 матчах, проведя на поле 220 минут.
- Летом он тренировался с «Рубином», который выступает в Первой лиге.