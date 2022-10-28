Хави определился с оптимальным атакующим трио в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы в нападении на постоянной основе играли Усман Дембеле, Роберт Левандовски и Ансу Фати.

Он считает такое атакующее трио оптимальным, но из-за травм не может его регулярно использовать.

Для подстраховки Хави одобрил летнюю покупку вингера Рафиньи из «Лидса».