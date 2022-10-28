Хави определился с оптимальным атакующим трио в «Барселоне»

В команде собралась неплохая компания исполнителей,правда не наигранный состав и чуток опыта перспективной молодёжи и в 2024,без сомнения, будут рвать всю Европу. Чуток терпения,господа хорошие.
Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы в нападении на постоянной основе играли Усман Дембеле, Роберт Левандовски и Ансу Фати.
Он считает такое атакующее трио оптимальным, но из-за травм не может его регулярно использовать.
Для подстраховки Хави одобрил летнюю покупку вингера Рафиньи из «Лидса».
- «Барса» идет на 2-м месте в Примере, уступая 3 очка «Реалу».
- Из Лиги чемпионов каталонцы вылетели по итогам группового этапа.