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    Хави определился с оптимальным атакующим трио в «Барселоне»

    Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы в нападении на постоянной основе играли Усман Дембеле, Роберт Левандовски и Ансу Фати.

    Он считает такое атакующее трио оптимальным, но из-за травм не может его регулярно использовать.

    Для подстраховки Хави одобрил летнюю покупку вингера Рафиньи из «Лидса».

    • «Барса» идет на 2-м месте в Примере, уступая 3 очка «Реалу».
    • Из Лиги чемпионов каталонцы вылетели по итогам группового этапа.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1483

      koli4ka 4 минуты назад

      В команде собралась неплохая компания исполнителей,правда не наигранный состав и чуток опыта перспективной молодёжи и в 2024,без сомнения, будут рвать всю Европу. Чуток терпения,господа хорошие.

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      Рейтинг: +1593

      Benifacto 1 час назад

      а вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь...

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