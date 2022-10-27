Хави: «Барселона» поборется за все титулы в этом сезоне. Впереди Примера и Лига Европы»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о перспективах клуба в этом сезоне после вылета из Лиги чемпионов.

«Мы должны побороться за все титулы в этом сезоне. Впереди Лига Европы, Примера, Кубок Испании и Суперкубок… Я уверен, что мы сможем побороться во всех турнирах.

Считаю, что Примера не уступает по уровню АПЛ», – сказал Хави.