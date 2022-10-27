Хави: «Барселона» поборется за все титулы в этом сезоне. Впереди Примера и Лига Европы»

Проблема Хави в том, что он так и не создал команду. Понадергал всяких из разных команд футболистов, ярких то среди них нет, местами блестят, но не звёзды. Левандовский на исходе своих возможностей, он брал физикой, атлетизмом, но возраст сломал его, думаю он сам жалеет о переходе . Дембеле переигрывает, поле не видит, паса нет, удары в огород. Какой же он лидер? Ну стал папой, ну и молодец. Но он не вождь. А Барсе нужен вожак, матёрый, умный, настоящий рулевой. А вот публика знает кто Барсе нужен и она скандировала его имя по ходу матча. Но при нем Лео в команду не вернется, хоть и играли вместе, но зависть Хави к наградам Месси не исчезла. А Месси даже очень это понимает. От старой Барсы, за 2 года, почти ни чего не осталось. Думали прожи
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о перспективах клуба в этом сезоне после вылета из Лиги чемпионов.
«Мы должны побороться за все титулы в этом сезоне. Впереди Лига Европы, Примера, Кубок Испании и Суперкубок… Я уверен, что мы сможем побороться во всех турнирах.
Считаю, что Примера не уступает по уровню АПЛ», – сказал Хави.
- «Барса» второй сезон подряд не вышла в плей-офф ЛЧ.
- Каталонский клуб идет на 2-м месте в чемпионате Испании.