Левандовски в 5 матчах с «Барселоной» потерпел столько же поражений в ЛЧ, сколько с «Баварией» в 43 играх

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на выезде разгромила «Барселону» – 3:0.

Нападающий Роберт Левандовски в составе каталонской команды проиграл три из пяти матчей в ЛЧ-2022/23.

Это столько же, сколько с «Баварией» за 43 последних игры.