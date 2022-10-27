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    Левандовски в 5 матчах с «Барселоной» потерпел столько же поражений в ЛЧ, сколько с «Баварией» в 43 играх

    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на выезде разгромила «Барселону» – 3:0.

    Нападающий Роберт Левандовски в составе каталонской команды проиграл три из пяти матчей в ЛЧ-2022/23.

    Это столько же, сколько с «Баварией» за 43 последних игры.

    • Летом Левандовски перешел из «Баварии» в «Барсу» за 45 миллионов евро.
    • Испанцы 2-й сезон подряд не вышли в плей-офф главного еврокубка.

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    Источник: Mister Chip

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17568

      Cleaner 1 час назад

      А что еще можно ожидать в РАДУЖНОЙ команде? Что геи начнут всех подряд обыгрывать и трофеи брать? П..сы на такое неспособны.

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      Рейтинг: +91

      Болотоход 1 час назад

      Перешел на свою голову в середняк вот и результат!!!

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