А что еще можно ожидать в РАДУЖНОЙ команде? Что геи начнут всех подряд обыгрывать и трофеи брать? П..сы на такое неспособны.
В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на выезде разгромила «Барселону» – 3:0.
Нападающий Роберт Левандовски в составе каталонской команды проиграл три из пяти матчей в ЛЧ-2022/23.
Это столько же, сколько с «Баварией» за 43 последних игры.
- Летом Левандовски перешел из «Баварии» в «Барсу» за 45 миллионов евро.
- Испанцы 2-й сезон подряд не вышли в плей-офф главного еврокубка.