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    Пресс-атташе «Балтики» мобилизован: «В пятницу убываю в войска. Бронь не просил. Если родина позвала – нужно идти»

    Глава пресс-службы «Балтики» Сергей Кандалов отправляется в армию в рамках частичной мобилизации.

    «Я сейчас готовлюсь к мобилизации, к убытию в войска. Стану первым руководителем пресс-службы, который будет призван в ряды Вооруженных Сил.

    В пятницу уже отправка. Я бронь не просил. Если родина позвала, несмотря на свои 42 года, нужно идти», – сказал Кандалов.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • «Балтика» идет на 2-м месте в Первой лиге после 15 туров.
    • Кандалов работает в клубе с 2015 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2022 22:20
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