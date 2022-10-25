Пресс-атташе «Балтики» мобилизован: «В пятницу убываю в войска. Бронь не просил. Если родина позвала – нужно идти»

Глава пресс-службы «Балтики» Сергей Кандалов отправляется в армию в рамках частичной мобилизации.

«Я сейчас готовлюсь к мобилизации, к убытию в войска. Стану первым руководителем пресс-службы, который будет призван в ряды Вооруженных Сил.

В пятницу уже отправка. Я бронь не просил. Если родина позвала, несмотря на свои 42 года, нужно идти», – сказал Кандалов.