Пресс-атташе «Балтики» мобилизован: «В пятницу убываю в войска. Бронь не просил. Если родина позвала – нужно идти»

Глава пресс-службы «Балтики» Сергей Кандалов отправляется в армию в рамках частичной мобилизации.
«Я сейчас готовлюсь к мобилизации, к убытию в войска. Стану первым руководителем пресс-службы, который будет призван в ряды Вооруженных Сил.
В пятницу уже отправка. Я бронь не просил. Если родина позвала, несмотря на свои 42 года, нужно идти», – сказал Кандалов.
- Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
- «Балтика» идет на 2-м месте в Первой лиге после 15 туров.
- Кандалов работает в клубе с 2015 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»