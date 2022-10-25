Медведев: «У «Зенита» однозначно самая большая армия болельщиков в России»

Ну считает так гаспромовский чиновник, пусть себе считает)
Кстати, большая армия, он будет начальником рфсу или что-то поломалось?)
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал попадание клуба в топ-5 самых популярных команд мира в тиктоке по итогам сентября.
«Эти данные говорят о том, что у «Зенита» одна из самых больших армий болельщиков в Европе, и однозначно — самая большая в России», — сказал Медведев.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Петербуржцы четырежды подряд выиграли чемпионат России.