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    Медведев: «У «Зенита» однозначно самая большая армия болельщиков в России»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал попадание клуба в топ-5 самых популярных команд мира в тиктоке по итогам сентября.

    «Эти данные говорят о том, что у «Зенита» одна из самых больших армий болельщиков в Европе, и однозначно — самая большая в России», — сказал Медведев.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Петербуржцы четырежды подряд выиграли чемпионат России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5652

      ySS 17 минут назад

      Ну считает так гаспромовский чиновник, пусть себе считает)
      Кстати, большая армия, он будет начальником рфсу или что-то поломалось?)

      0
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      Рейтинг: +11

      ФкСмБрянск 36 минут назад

      Совсем мания величия затмила))) Интересно, он был хоть на одном стадионе кроме Зенит-Арены, где стюардов больше чем болельщиков данной команды

      1
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      Рейтинг: +653

      life85 41 минуту назад

      На Зенит ходят посмотреть , а не поболеть !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16034

      NewLife 1 час назад

      Согласен с тобой Ведмедь, если учитывать клопов и тараканов в ваших ночлежках, ну а также медвежьи блохи.

      3
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      Рейтинг: +16111

      Barmaleushka 1 час назад

      Сегодня просто день горения пуканов парнокопытных )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +715

      БеZуМныЙ 1 час назад

      Где то в районе Тарасовки полыхнуло заревом! Гыгыгы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      шахта Заполярная > БеZуМныЙ 44 минуты назад

      Туда пришли грязные

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      Рейтинг: +2101

      Dr.Metal 1 час назад

      Да не правда. У Урала самая большая

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      Рейтинг: +3368

      serhio80 1 час назад

      Однако) меня вот нет ни в каких скотсетях) и тем более в тик токе)

      1
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      Рейтинг: +17843

      житель СПб 1 час назад

      Даже боюсь это комментировать - красно белые взорвутся от ненависти...

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      Рейтинг: +317

      BRAZILES 1 час назад

      во маху дал

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      Рейтинг: +1154

      шахта Заполярная > BRAZILES 42 минуты назад

      Все же лучше было если бы он Маху дал, чем такую хрень писать.

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