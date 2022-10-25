Кавазашвили: «У Дзюбы конфликт с футболом. Они разлюбили друг друга»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о форварде «Демирспора» Артеме Дзюбе.

«Думаю, фамилия Дзюбы не фигурирует в трансферных списках ни у одного клуба РПЛ, им уже не усилишь команду. Игроки с таким самомнением и амбициями дурно влияют на коллектив, когда не могут хорошо играть.

Артем не может признать, что он уже никогда не будет так хорош, как раньше. Судя по всему, Дзюба не особо много выкладывается на тренировках, поэтому его не выпускают. Сейчас у Артема конфликт с футболом. Они разлюбили друг друга», — сказал Кавазашвили.