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    Камоцци назвал условие, при котором «Спартак» сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство

    Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    «Команда Абаскаля смотрится хорошо, видна умелая работа тренера.

    Чтобы конкурировать с «Зенитом» и бороться за чемпионство, «Спартаку» нужно купить минимум одного защитника уровня Жиго. Пока Селихов компенсирует недочеты в обороне своим мастерством», — сказал Камоцци.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от «Зенита» – 7 очков.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +699

      БеZуМныЙ 10 минут назад

      Можно подумать грузин играет надёжно. Тот ещё косячник. Пока выручает только Семьлихов, тащит хряков от срыва на своё 10 место. Гыгыгы

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