Камоцци назвал условие, при котором «Спартак» сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство

Можно подумать грузин играет надёжно. Тот ещё косячник. Пока выручает только Семьлихов, тащит хряков от срыва на своё 10 место. Гыгыгы
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
«Команда Абаскаля смотрится хорошо, видна умелая работа тренера.
Чтобы конкурировать с «Зенитом» и бороться за чемпионство, «Спартаку» нужно купить минимум одного защитника уровня Жиго. Пока Селихов компенсирует недочеты в обороне своим мастерством», — сказал Камоцци.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
- Отставание от «Зенита» – 7 очков.