Камоцци назвал условие, при котором «Спартак» сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Команда Абаскаля смотрится хорошо, видна умелая работа тренера.

Чтобы конкурировать с «Зенитом» и бороться за чемпионство, «Спартаку» нужно купить минимум одного защитника уровня Жиго. Пока Селихов компенсирует недочеты в обороне своим мастерством», — сказал Камоцци.