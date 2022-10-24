Колосков назвал единственного реального конкурента «Зенита» в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
«Все зависит от соперника, надо посмотреть, как «Спартак» будет играть, допустим, против «Зенита», «Динамо», «Ростова». И тогда уже можно будет сказать, вписываются ли хорошо проявившие себя против «Химок» молодые российские футболисты в игру команды.
Но «Спартак» сейчас можно рассматривать как основного конкурента «Зенита». Других реальных конкурентов, кроме них, я на сегодняшний день не вижу», – сказал Колосков.
- «Спартак» идет на втором месте, отставая от «Зенита» на 4 очка.
- У клуба из Петербурга есть матч в запасе.
Источник: «Р-Спорт»