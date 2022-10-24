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    Колосков назвал единственного реального конкурента «Зенита» в РПЛ

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    «Все зависит от соперника, надо посмотреть, как «Спартак» будет играть, допустим, против «Зенита», «Динамо», «Ростова». И тогда уже можно будет сказать, вписываются ли хорошо проявившие себя против «Химок» молодые российские футболисты в игру команды.

    Но «Спартак» сейчас можно рассматривать как основного конкурента «Зенита». Других реальных конкурентов, кроме них, я на сегодняшний день не вижу», – сказал Колосков.

    • «Спартак» идет на втором месте, отставая от «Зенита» на 4 очка.
    • У клуба из Петербурга есть матч в запасе.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15959

      Fusballer 50 минут назад

      Кто на втором месте находится - тот и конкурент)))

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      Рейтинг: +7906

      piligrim1986 55 минут назад

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