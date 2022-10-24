Соболев прокомментировал прерванную голевую серию в «Спартаке»

Дельфин деревянный выбрал всю квоту по забитым голам на год вперёд. Гыгыгы
Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о том, что ему не удалось забить «Химкам» (5:0).
- Ранее форвард отличился в 7 матчах подряд за московскую команду.
- Он повторил клубный рекорд, который держался 67 лет.
«Рекорды рекордами, но для меня это не особо важно, и я не думал об этом.
Думаю только об одном – чтобы команда набирала три очка в каждом матче. Всех с победой», – написал Соболев в своем телеграм-канале.