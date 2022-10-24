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    Соболев прокомментировал прерванную голевую серию в «Спартаке»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о том, что ему не удалось забить «Химкам» (5:0).

    • Ранее форвард отличился в 7 матчах подряд за московскую команду.
    • Он повторил клубный рекорд, который держался 67 лет.

    «Рекорды рекордами, но для меня это не особо важно, и я не думал об этом.

    Думаю только об одном – чтобы команда набирала три очка в каждом матче. Всех с победой», – написал Соболев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Александра Соболева

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    Сегодня, 08:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +486

      Лицом_на_клаве 14 минут назад

      Дельфин деревянный выбрал всю квоту по забитым голам на год вперёд. Гыгыгы

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