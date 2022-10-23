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    Мелешин: «В «Спартаке» есть Холанд»

    Форвард «Спартака» Павел Мелешин подтвердил, что ориентируется на нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

    «Отец говорил, что смотрите вместе матчи, и говорил, что советует ориентироваться на Холанда? Да.

    Холанд уже есть в «Спартаке», какой настоящий? Не знаю, сами решайте», – сказал Мелешин.

    • Вероятно, под Холандом в «Спартаке» игрок имеет в виду Александра Соболева, которого сравнивают с норвежцем.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33060

      oyabun 12 минут назад

      Мечты, мечты.. Саня сегодня несколько раз из убойнейших позиций промахивался. Далеко ему до Холанда.

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