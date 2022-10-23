Мелешин: «В «Спартаке» есть Холанд»

Форвард «Спартака» Павел Мелешин подтвердил, что ориентируется на нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Отец говорил, что смотрите вместе матчи, и говорил, что советует ориентироваться на Холанда? Да.

Холанд уже есть в «Спартаке», какой настоящий? Не знаю, сами решайте», – сказал Мелешин.