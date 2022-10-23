Мелешин: «В «Спартаке» есть Холанд»

Мечты, мечты.. Саня сегодня несколько раз из убойнейших позиций промахивался. Далеко ему до Холанда.
Форвард «Спартака» Павел Мелешин подтвердил, что ориентируется на нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
«Отец говорил, что смотрите вместе матчи, и говорил, что советует ориентироваться на Холанда? Да.
Холанд уже есть в «Спартаке», какой настоящий? Не знаю, сами решайте», – сказал Мелешин.
- Вероятно, под Холандом в «Спартаке» игрок имеет в виду Александра Соболева, которого сравнивают с норвежцем.