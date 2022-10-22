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    Кокорин: «Зенит» 17 раз подряд выиграл чемпионство, но своих ребят там вообще нет»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин порассуждал о клубах РПЛ в контексте выращивания собственных воспитанников.

    – Если мы говорим об РПЛ – без еврокубков, без международных матчей...

    – Это трагедия. Я не понимаю. Я единственное могу сказать – счастлив, что попал в такое время, когда было все. Сейчас я не понимаю.

    Молодые таланты – их и так нету, рождаются чудом, им попасть тяжело. Сейчас такое время.

    Я не понимаю, почему просто реально не могут дать возможность всем молодым играть. Своим ребятам, растить их, и, дай Бог, все вернется.

    Чтобы они были для сборной и для всего. А сейчас их нету, мотивации нет. Для меня непонятно, я вообще не понимаю, что происходит.

    – Я считаю, что в нынешних реалиях самый правильный выход для клубов – отпустить дорогих легионеров и сделать ставку на российских футболистов.

    – Тысяча процентов.

    – Какой смысл держать пятимиллионных бразильцев...

    – Слушай, они хорошие ребята, согласен. Я их всех знаю, если мы говорим про тот же «Зенит». Но я не понимаю развития.

    «Зенит» уже выиграл 17 раз подряд чемпионство и пусть дальше выигрывает, вопросов нет. Но ребята оттуда не появляются. Нету талантов, вообще нет.

    «Динамо» за что я люблю – они давали толчки. Из динамовской школы куча игроков куда-то двигались, играли. Тюкавин появился, Захарян – сразу какое-то предложение уехать. Блин, побольше бы таких ребят.

    Если чудом все вернется, они уже готовы играть за сборную, какое-то новое поколение, которого вообще не существует.

    Я уже 12-13 лет играю. Ну реально, Миранчуки появились, Головин. Ну как так может быть?

    Не может у нас в стране появляться три полусуперталанта – это очень мало.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7870

      FanatSerj 1 час назад

      Вот реально с Сашей можно согласиться то что он уже перестал себя считать талантливым, это уже прогресс, но к сожалению уже слишком поздно, если бы он сам для себя это понял раньше начал пахать на тренировках, а не в клубах и стульями, то мог в вырасти в большого игрока хотя бы по российским меркам.

      1
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      Рейтинг: +16077

      Barmaleushka 1 час назад

      Кокоше часы за 34 ляма на мозг давят .

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      Рейтинг: +6696

      Беспонтий > Barmaleushka 1 час назад

      "— Свой своему поневоле брат."(с)

      1
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      Рейтинг: +2576

      волчарик 1 час назад

      Нужен перевод слов Кокорина.

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      Рейтинг: +11853

      Вомбат 1 час назад

      А откуда в Зените появились Мостовой и Лесовой? Разве они не воспитанники молодежной команды Зенита? Да, питерцы Кузяев и Кержаков не проходили в родном городе профессиональную школу Зенита, зато ее прошли Денисов (Спартак), Лесовой (Динамо), Прохин и Бабурин (Ростов), Ильин (Ахмат), Обляков (ЦСКА), Кравцов (Краснодар), Гойло (Нижний)... продолжать неохота, но я насчитал 18 действующих игроков РПЛ. "Среди них нет талантов, вообще нет"?

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      Рейтинг: +11853

      Вомбат > Вомбат 1 час назад

      Я еще повспоминал - выходцев из молодежи Зенита в РПЛ играет 22 человека. Я считал только твердых игроков основы. Но сейчас в Зените-2 действительно нет перспективных игроков, летом из раздали по арендам, причем в основном в ФНЛ. А осенью новых не появилось.

      1
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      Рейтинг: +2576

      волчарик > Вомбат 1 час назад

      Тем не менее молодежка в своей группе на 1 месте идет.Позади и Спартак и ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +11853

      Вомбат > Вомбат 58 минут назад

      23 коренных зенитовца играют в РПЛ, а выше в Ростове я забыл посчитать Терентьева. И лавочников я не считал, а так больше, чем 23. И еще один факт я надыбал: НИ ОДНА КОМАНДА НЕ ДАЛА РПЛ БОЛЬШЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИГРОКОВ, ЧЕМ ЗЕНИТОВСКАЯ МОЛОДЕЖКА. Ну как можно серьезно относиться к словам Кокорина?

      0
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      Рейтинг: +1940

      DMитрий > Вомбат 48 минут назад

      Поправка: Мостовой и Лесовой не наши воспитанники. Если они когда-то попали в клуб на уровне молодежки, это НЕ ЗНАЧИТ, что они наши воспитанники! Но у нас действительно много ребят доморощенных, которые играют на высоком уровне.

      0
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      Рейтинг: +10865

      "supermax" 1 час назад

      может хотел сказать проплатил 17 чемпионств подряд

      4
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      Рейтинг: +11853

      Вомбат > "supermax" 1 час назад

      Успокойтесь, примите галоперидол. Так много он не проплатил и, главное, не проплатит.

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      ...
      Рейтинг: +16077

      Barmaleushka > "supermax" 1 час назад

      Зачем такие сложности , мы же не Спартак какой-нибудь .

      0
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      Рейтинг: +10865

      "supermax" > Вомбат 1 час назад

      ну вот и первый у кого подгорело

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      Рейтинг: +10865

      "supermax" > Barmaleushka 1 час назад

      прав

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      Рейтинг: +448

      R-W_warrior 2 часа назад

      "Зенит» уже выиграл 17 раз подряд чемпионство.. .. " Кокора забухал штоль?

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      Рейтинг: +66246

      portero > R-W_warrior 1 час назад

      Принимает что-то убойное, потом у него стулья в друзьях....

      3
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      Рейтинг: +16077

      Barmaleushka > portero 1 час назад

      Ему наверно самому стулом перепало( по репе) .

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