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  • Кокорин: «Зенит» 17 раз подряд выиграл чемпионство, но своих ребят там вообще нет»

Кокорин: «Зенит» 17 раз подряд выиграл чемпионство, но своих ребят там вообще нет»

22 октября 2022, 15:40
14

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин порассуждал о клубах РПЛ в контексте выращивания собственных воспитанников.

– Если мы говорим об РПЛ – без еврокубков, без международных матчей...

– Это трагедия. Я не понимаю. Я единственное могу сказать – счастлив, что попал в такое время, когда было все. Сейчас я не понимаю.

Молодые таланты – их и так нету, рождаются чудом, им попасть тяжело. Сейчас такое время.

Я не понимаю, почему просто реально не могут дать возможность всем молодым играть. Своим ребятам, растить их, и, дай Бог, все вернется.

Чтобы они были для сборной и для всего. А сейчас их нету, мотивации нет. Для меня непонятно, я вообще не понимаю, что происходит.

– Я считаю, что в нынешних реалиях самый правильный выход для клубов – отпустить дорогих легионеров и сделать ставку на российских футболистов.

– Тысяча процентов.

– Какой смысл держать пятимиллионных бразильцев...

– Слушай, они хорошие ребята, согласен. Я их всех знаю, если мы говорим про тот же «Зенит». Но я не понимаю развития.

«Зенит» уже выиграл 17 раз подряд чемпионство и пусть дальше выигрывает, вопросов нет. Но ребята оттуда не появляются. Нету талантов, вообще нет.

«Динамо» за что я люблю – они давали толчки. Из динамовской школы куча игроков куда-то двигались, играли. Тюкавин появился, Захарян – сразу какое-то предложение уехать. Блин, побольше бы таких ребят.

Если чудом все вернется, они уже готовы играть за сборную, какое-то новое поколение, которого вообще не существует.

Я уже 12-13 лет играю. Ну реально, Миранчуки появились, Головин. Ну как так может быть?

Не может у нас в стране появляться три полусуперталанта – это очень мало.

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Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Кокорин Александр
Комментарии (14)
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R-W_warrior
1666443168
"Зенит» уже выиграл 17 раз подряд чемпионство.. .. " Кокора забухал штоль?
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"supermax"
1666443488
может хотел сказать проплатил 17 чемпионств подряд
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Вомбат
1666443541
А откуда в Зените появились Мостовой и Лесовой? Разве они не воспитанники молодежной команды Зенита? Да, питерцы Кузяев и Кержаков не проходили в родном городе профессиональную школу Зенита, зато ее прошли Денисов (Спартак), Лесовой (Динамо), Прохин и Бабурин (Ростов), Ильин (Ахмат), Обляков (ЦСКА), Кравцов (Краснодар), Гойло (Нижний)... продолжать неохота, но я насчитал 18 действующих игроков РПЛ. "Среди них нет талантов, вообще нет"?
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волчарик
1666443626
Нужен перевод слов Кокорина.
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FanatSerj
1666446598
Вот реально с Сашей можно согласиться то что он уже перестал себя считать талантливым, это уже прогресс, но к сожалению уже слишком поздно, если бы он сам для себя это понял раньше начал пахать на тренировках, а не в клубах и стульями, то мог в вырасти в большого игрока хотя бы по российским меркам.
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neveldomha
1666465019
Это супер европейский прогресс из Италии на Кипр)))
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paracetamol
1666471137
Не ври, ЗКашник, таких как ты, выперли при первой возможности!
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bomilazdeshnii
1666517294
В самом деле, зачем дорогостоящие легтонеры, если нет еврокубков, да и там было не очень (мягко говоря). Хотя, ДЭНГИ!!!ДЭНГИ!!!!
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