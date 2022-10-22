Кокорин: «Зенит» 17 раз подряд выиграл чемпионство, но своих ребят там вообще нет»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин порассуждал о клубах РПЛ в контексте выращивания собственных воспитанников.

– Если мы говорим об РПЛ – без еврокубков, без международных матчей...

– Это трагедия. Я не понимаю. Я единственное могу сказать – счастлив, что попал в такое время, когда было все. Сейчас я не понимаю.

Молодые таланты – их и так нету, рождаются чудом, им попасть тяжело. Сейчас такое время.

Я не понимаю, почему просто реально не могут дать возможность всем молодым играть. Своим ребятам, растить их, и, дай Бог, все вернется.

Чтобы они были для сборной и для всего. А сейчас их нету, мотивации нет. Для меня непонятно, я вообще не понимаю, что происходит.

– Я считаю, что в нынешних реалиях самый правильный выход для клубов – отпустить дорогих легионеров и сделать ставку на российских футболистов.

– Тысяча процентов.

– Какой смысл держать пятимиллионных бразильцев...

– Слушай, они хорошие ребята, согласен. Я их всех знаю, если мы говорим про тот же «Зенит». Но я не понимаю развития.

«Зенит» уже выиграл 17 раз подряд чемпионство и пусть дальше выигрывает, вопросов нет. Но ребята оттуда не появляются. Нету талантов, вообще нет.

«Динамо» за что я люблю – они давали толчки. Из динамовской школы куча игроков куда-то двигались, играли. Тюкавин появился, Захарян – сразу какое-то предложение уехать. Блин, побольше бы таких ребят.

Если чудом все вернется, они уже готовы играть за сборную, какое-то новое поколение, которого вообще не существует.

Я уже 12-13 лет играю. Ну реально, Миранчуки появились, Головин. Ну как так может быть?

Не может у нас в стране появляться три полусуперталанта – это очень мало.