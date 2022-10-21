«Арсенал» продлил защитника Габриэля

«Арсенал» объявил о подписании нового долгосрочного контракта с защитником Габриэлем. Конкретная продолжительность не называется.
«24-летний защитник продолжает расти благодаря впечатляющим выступлениям, а также представляет большую угрозу в атаке. Он забил гол в своем дебютном матче в сентябре 2020 года и забил пять мячей в АПЛ в прошлом сезоне», – напомнил «Арсенал».
- Бразилец стоит 38 миллионов евро.
- Единственный трофей в карьере Габриэля – чемпионство в Хорватии с «Динамо».
- В сезоне АПЛ у бразильца 10 матчей, гол.
Источник: официальный сайт «Арсенала»