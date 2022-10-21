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    «Арсенал» продлил защитника Габриэля

    «Арсенал» объявил о подписании нового долгосрочного контракта с защитником Габриэлем. Конкретная продолжительность не называется.

    «24-летний защитник продолжает расти благодаря впечатляющим выступлениям, а также представляет большую угрозу в атаке. Он забил гол в своем дебютном матче в сентябре 2020 года и забил пять мячей в АПЛ в прошлом сезоне», – напомнил «Арсенал».

    • Бразилец стоит 38 миллионов евро.
    • Единственный трофей в карьере Габриэля – чемпионство в Хорватии с «Динамо».
    • В сезоне АПЛ у бразильца 10 матчей, гол.

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    Источник: официальный сайт «Арсенала»

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    21.10.2022 22:52
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