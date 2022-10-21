«Реал» готов подписать Мбаппе, но при одном условии

Мбаппе готов перейти в Реал, но при одном условии...
«Реал» сохраняет интерес к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.
Однако мадридцы дали понять, что этот трансфер возможен только на условиях клуба.
Главное из них – француз должен «загладить свою вину и не вести себя так, словно он важнее клуба».
- В мае Мбаппе отказал «Реалу» и продлил контракт с «ПСЖ».
- Сейчас он хочет сменить команду, поскольку парижане не выполнили свои обещания.
- В этом сезоне форвард забил 12 голов и сделал 1 ассист в 14 матчах.