«Реал» готов подписать Мбаппе, но при одном условии

«Реал» сохраняет интерес к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

Однако мадридцы дали понять, что этот трансфер возможен только на условиях клуба.

Главное из них – француз должен «загладить свою вину и не вести себя так, словно он важнее клуба».