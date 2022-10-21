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    «Реал» готов подписать Мбаппе, но при одном условии

    «Реал» сохраняет интерес к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

    Однако мадридцы дали понять, что этот трансфер возможен только на условиях клуба.

    Главное из них – француз должен «загладить свою вину и не вести себя так, словно он важнее клуба».

    • В мае Мбаппе отказал «Реалу» и продлил контракт с «ПСЖ».
    • Сейчас он хочет сменить команду, поскольку парижане не выполнили свои обещания.
    • В этом сезоне форвард забил 12 голов и сделал 1 ассист в 14 матчах.

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 15:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Таврида 2 часа назад

      Мбаппе готов перейти в Реал, но при одном условии...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1132

      САНЁК17 > Таврида 2 часа назад

      .... будет ноги целовать Переса

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      Рейтинг: +722

      3meeeD 2 часа назад

      Как не прочту на бомбардире.
      У всех всегда одно условие.

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