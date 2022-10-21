Президент «Демирспора» повысит цены на билеты: «Продавая 100 тысяч футболок в год не купишь и правую ногу Дзюбы»

ну тогда необходимо купить права на видео
и всё окупится сторицей
Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак заявил, что поднимет цены на билеты на матчи турецкого клуба, за который выступает россиянин Артем Дзюба.
«В прошлом году, когда этого просили болельщики, я всегда снижал цены на билеты, потому что очень эмоционален. Но в начале этого года я сказал, что не буду этого делать.
Я повышу цены на билеты. Не ждите, что я их занижу. Как выживет этот клуб? Он не выживет, продавая билеты за 5 лир, 10 лир и если люди будут покупать поддельные футболки.
Если продавать 100 тысяч футболок в год, не купишь и правую ногу Дзюбы», — цитирует Санджака Milliyet.
- Россиянин перешел в «Адана Демирспор» в августе как свободный агент.
- В сезоне Суперлиги у Дзюбы 4 матча, гол.
- 34-летний игрок стоит 6 миллионов евро.