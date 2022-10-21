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  • Президент «Демирспора» повысит цены на билеты: «Продавая 100 тысяч футболок в год не купишь и правую ногу Дзюбы»

Президент «Демирспора» повысит цены на билеты: «Продавая 100 тысяч футболок в год не купишь и правую ногу Дзюбы»

21 октября 2022, 12:52
3

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак заявил, что поднимет цены на билеты на матчи турецкого клуба, за который выступает россиянин Артем Дзюба.

«В прошлом году, когда этого просили болельщики, я всегда снижал цены на билеты, потому что очень эмоционален. Но в начале этого года я сказал, что не буду этого делать.

Я повышу цены на билеты. Не ждите, что я их занижу. Как выживет этот клуб? Он не выживет, продавая билеты за 5 лир, 10 лир и если люди будут покупать поддельные футболки.

Если продавать 100 тысяч футболок в год, не купишь и правую ногу Дзюбы», — цитирует Санджака Milliyet.

  • Россиянин перешел в «Адана Демирспор» в августе как свободный агент.
  • В сезоне Суперлиги у Дзюбы 4 матча, гол.
  • 34-летний игрок стоит 6 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем
Комментарии (3)
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Benifacto
1666346426
правую руку Дзюбы бери, она бесплатная...
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Беспонтий
1666350408
ну тогда необходимо купить права на видео и всё окупится сторицей
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