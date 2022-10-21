Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Президент «Демирспора» повысит цены на билеты: «Продавая 100 тысяч футболок в год не купишь и правую ногу Дзюбы»

    Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак заявил, что поднимет цены на билеты на матчи турецкого клуба, за который выступает россиянин Артем Дзюба.

    «В прошлом году, когда этого просили болельщики, я всегда снижал цены на билеты, потому что очень эмоционален. Но в начале этого года я сказал, что не буду этого делать.

    Я повышу цены на билеты. Не ждите, что я их занижу. Как выживет этот клуб? Он не выживет, продавая билеты за 5 лир, 10 лир и если люди будут покупать поддельные футболки.

    Если продавать 100 тысяч футболок в год, не купишь и правую ногу Дзюбы», — цитирует Санджака Milliyet.

    • Россиянин перешел в «Адана Демирспор» в августе как свободный агент.
    • В сезоне Суперлиги у Дзюбы 4 матча, гол.
    • 34-летний игрок стоит 6 миллионов евро.

    Новости по теме
    Кечинов объяснил, почему Семак был прав, избавившись от Дзюбы 1
    Аленичев рассказал о своих отношениях с Дзюбой
    Дзюба впервые с августа вышел в старте «Демирспора». Он не забил клубу из третьего дивизиона Турции 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:52
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6618

      Беспонтий 1 час назад

      ну тогда необходимо купить права на видео
      и всё окупится сторицей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1582

      Benifacto 2 часа назад

      правую руку Дзюбы бери, она бесплатная...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      jek718875 > Benifacto 1 час назад

      Правая рука Дзюпы бриллиантовая,благодаря ей о нём узнал мир

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11