«Кокорин войдет в историю «Фиорентины» как один из самых провальных трансферов». Итальянский журналист – о россиянине

Журналист Corriere dello Sport Андреа Джаннатазио высказал мнение об игре форварда Александра Кокорина в «Фиорентине».
«С футбольной точки зрения у него ничего здесь не получилось. К сожалению, Саша войдет в историю «Фиорентины» как один из самых провальных трансферов среди легионеров.
С человеческой точки зрения ничего отрицательного сказать не могу. Улыбка Александра изначально вызывала симпатию, ну а его желтые тапочки на босу ногу до сих пор стоят у меня перед глазами. Кокорин иной раз выходил в них из тренировочного центра и неспешно уходил куда-то вдаль», – сказал журналист.
- «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» за 4,5 млн евро.
- Россиянин провел за итальянский клуб 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Источник: «Спорт-Экспресс»