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    «Кокорин войдет в историю «Фиорентины» как один из самых провальных трансферов». Итальянский журналист – о россиянине

    Журналист Corriere dello Sport Андреа Джаннатазио высказал мнение об игре форварда Александра Кокорина в «Фиорентине».

    «С футбольной точки зрения у него ничего здесь не получилось. К сожалению, Саша войдет в историю «Фиорентины» как один из самых провальных трансферов среди легионеров.

    С человеческой точки зрения ничего отрицательного сказать не могу. Улыбка Александра изначально вызывала симпатию, ну а его желтые тапочки на босу ногу до сих пор стоят у меня перед глазами. Кокорин иной раз выходил в них из тренировочного центра и неспешно уходил куда-то вдаль», – сказал журналист.

    • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» за 4,5 млн евро.
    • Россиянин провел за итальянский клуб 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11067

      alex1951 7 минут назад

      Замечательно. Безработный из ао Фиорентино ,получал больше ,чем руководитель среднего звена в России...А ты ,говоришь,тапочки....Всем бы так жить....

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      Рейтинг: +965

      Красногвардейчик 28 минут назад

      В Кокорина входил только Мамаев и Дзюба)))

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