«Кокорин войдет в историю «Фиорентины» как один из самых провальных трансферов». Итальянский журналист – о россиянине

Журналист Corriere dello Sport Андреа Джаннатазио высказал мнение об игре форварда Александра Кокорина в «Фиорентине».

«С футбольной точки зрения у него ничего здесь не получилось. К сожалению, Саша войдет в историю «Фиорентины» как один из самых провальных трансферов среди легионеров.

С человеческой точки зрения ничего отрицательного сказать не могу. Улыбка Александра изначально вызывала симпатию, ну а его желтые тапочки на босу ногу до сих пор стоят у меня перед глазами. Кокорин иной раз выходил в них из тренировочного центра и неспешно уходил куда-то вдаль», – сказал журналист.