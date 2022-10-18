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    Певица Zivert рассказала, как начала болеть за «Локомотив»

    Поп-певица Zivert ответила на вопрос о «Локомотиве».

    – Почему и как вы начали болеть за «Локомотив»?

    – Когда была малой, ездила на фанатские разборки, снимала это на видео. С тех пор сложилось особое отношение к «Локомотиву».

    А когда познакомилась с [продюсером] Богданом [Леоновичем] узнала, что он тоже давно болеет за «Локомотив», и все сложилось.

    • «Локо» идет на 13-м месте в РПЛ после 13 туров.
    • Сегодня Zivert выступит на «РЖД Арене» перед кубковым матчем с «Химками» (18:00 мск).
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: Sport24

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