Певица Zivert рассказала, как начала болеть за «Локомотив»

Поп-певица Zivert ответила на вопрос о «Локомотиве».

– Почему и как вы начали болеть за «Локомотив»?

– Когда была малой, ездила на фанатские разборки, снимала это на видео. С тех пор сложилось особое отношение к «Локомотиву».

А когда познакомилась с [продюсером] Богданом [Леоновичем] узнала, что он тоже давно болеет за «Локомотив», и все сложилось.