Певица Zivert рассказала, как начала болеть за «Локомотив»

Поп-певица Zivert ответила на вопрос о «Локомотиве».
– Почему и как вы начали болеть за «Локомотив»?
– Когда была малой, ездила на фанатские разборки, снимала это на видео. С тех пор сложилось особое отношение к «Локомотиву».
А когда познакомилась с [продюсером] Богданом [Леоновичем] узнала, что он тоже давно болеет за «Локомотив», и все сложилось.
- «Локо» идет на 13-м месте в РПЛ после 13 туров.
- Сегодня Zivert выступит на «РЖД Арене» перед кубковым матчем с «Химками» (18:00 мск).
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Источник: Sport24