Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бензема – самый возрастной обладатель «Золотого мяча» за 66 лет

    Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема признан лучшим игроком 2022 года по версии France Football.

    Он стал обладателем «Золотого мяча» впервые в карьере.

    Француз выиграл данную награду в возрасте 34 лет и 290 дней.

    По этому показателю Бензема занимает второе место в истории приза.

    Только англичанин Стэнли Мэттьюз брал «Золотой мяч» будучи еще старше – 41 год и 321 день в 1956-м.

    Новости по теме
    Мбаппе отреагировал на вручение Бензема «Золотого мяча»
    Бензема прокомментировал получение «Золотого мяча»
    Игроки «Реала» получили 6 из 9 последних «Золотых мячей»
    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12075

      DeStar 14 минут назад

      это о возрасте и многие слова о том что в 34 уже не топ и нужно завершать карьеру или уходить в условный млс.
      бензема, модрич и многие другие игроки доказывают что 34 это еще самый сок.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11