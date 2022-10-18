Бензема – самый возрастной обладатель «Золотого мяча» за 66 лет

это о возрасте и многие слова о том что в 34 уже не топ и нужно завершать карьеру или уходить в условный млс.
бензема, модрич и многие другие игроки доказывают что 34 это еще самый сок.
Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема признан лучшим игроком 2022 года по версии France Football.
Он стал обладателем «Золотого мяча» впервые в карьере.
Француз выиграл данную награду в возрасте 34 лет и 290 дней.
По этому показателю Бензема занимает второе место в истории приза.
Только англичанин Стэнли Мэттьюз брал «Золотой мяч» будучи еще старше – 41 год и 321 день в 1956-м.