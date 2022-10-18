Бензема – самый возрастной обладатель «Золотого мяча» за 66 лет

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема признан лучшим игроком 2022 года по версии France Football.

Он стал обладателем «Золотого мяча» впервые в карьере.

Француз выиграл данную награду в возрасте 34 лет и 290 дней.

По этому показателю Бензема занимает второе место в истории приза.

Только англичанин Стэнли Мэттьюз брал «Золотой мяч» будучи еще старше – 41 год и 321 день в 1956-м.