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    «Реал» отказался от Мбаппе и постарается подписать Холанда в 2024 году (Marca)

    «Реал» отказался од идеи с приобретением форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Мадридский клуб больше не будет пытаться подписаться форварда из-за высокой стоимости и его поведения.

    По информации Marca, в 2024 году «Реал» постарается подписать форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда.

    • СМИ писали, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» уже зимой.
    • Сообщалось, что француз чувствует себя обманутым, поскольку клуб не выполнил обещания, которые ему давались при продлении контракта в мае.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1920

      Maxi_7 5 минут назад

      Да и куда его ставить когда есть Феде в такой форме, что мама дорогая... этот игрок в стократ полезней француза.

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