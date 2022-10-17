«Реал» отказался от Мбаппе и постарается подписать Холанда в 2024 году (Marca)

Да и куда его ставить когда есть Феде в такой форме, что мама дорогая... этот игрок в стократ полезней француза.
«Реал» отказался од идеи с приобретением форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Мадридский клуб больше не будет пытаться подписаться форварда из-за высокой стоимости и его поведения.
По информации Marca, в 2024 году «Реал» постарается подписать форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда.
- СМИ писали, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» уже зимой.
- Сообщалось, что француз чувствует себя обманутым, поскольку клуб не выполнил обещания, которые ему давались при продлении контракта в мае.
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