«Реал» отказался от Мбаппе и постарается подписать Холанда в 2024 году (Marca)

«Реал» отказался од идеи с приобретением форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Мадридский клуб больше не будет пытаться подписаться форварда из-за высокой стоимости и его поведения.

По информации Marca, в 2024 году «Реал» постарается подписать форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда.