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    Президент «Барселоны» Лапорта заходил в судейскую после поражения от «Реала»

    В девятом туре чемпионата Испании «Барселона» на выезде уступила «Реалу» – 1:3.

    После финального свистка президент каталонского клуба Жоан Лапорта заходил в судейскую комнату.

    Он требовал объяснений по поводу двух моментов.

    • неназначенный пенальти за падение Роберта Левандовского после контакта с Дани Карвахалем.
    • назначенный пенальти в ворота «Барсы» за фол против Родриго.

    Главный арбитр Эль Класико Хосе Мария Санчес Мартинес отразил визит Лапорты в рапорте.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12074

      DeStar 1 час назад

      про леву я не увидел нормального повтора, там непонятно дали ему по ногам или нет.
      а вот пенка на родриго была, ну там же млять очевидно , пяткой стал на ногу, на стопу.

      0
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      Рейтинг: +1111

      САНЁК17 1 час назад

      Раньше тренеры спорили с судьей, теперь президент заходят в тренерский штаб,видат каталонцы больнее на все голову

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      Рейтинг: +20

      SuperPav11 2 часа назад

      Лапорта болен на голову неолыкват

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