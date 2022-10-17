Президент «Барселоны» Лапорта заходил в судейскую после поражения от «Реала»

про леву я не увидел нормального повтора, там непонятно дали ему по ногам или нет.
а вот пенка на родриго была, ну там же млять очевидно , пяткой стал на ногу, на стопу.
В девятом туре чемпионата Испании «Барселона» на выезде уступила «Реалу» – 1:3.
После финального свистка президент каталонского клуба Жоан Лапорта заходил в судейскую комнату.
Он требовал объяснений по поводу двух моментов.
- неназначенный пенальти за падение Роберта Левандовского после контакта с Дани Карвахалем.
- назначенный пенальти в ворота «Барсы» за фол против Родриго.
Главный арбитр Эль Класико Хосе Мария Санчес Мартинес отразил визит Лапорты в рапорте.