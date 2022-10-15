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  • Нигматуллин назвал худшего руководителя в истории «Локомотива»

Нигматуллин назвал худшего руководителя в истории «Локомотива»

15 октября 2022, 00:21
1

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал смену председателя совета директоров клуба. Вместо Александра Плутника должность занял Юрий Нагорных.

«Наконец-то это свершилось. В плане не назначения Нагорных, а ухода господина Плутника, который, к большому сожалению, наверное, оказался самым худшим руководителем в истории «Локомотива». Соглашусь с Владимиром Кузьмичевым, который сказал, что все области, которыми руководил Плутник, очень сильно сдали. Ни о каком прогрессе речи быть не может, только один сплошной регресс во всех направлениях – и в молодежном футболе, и во взрослом.

Что касается назначения Нагорных, то нужно набраться терпения и ждать результатов. Сейчас будет иметь очень важную роль выбор нового главного тренера. Если на данное место придет человек без большого опыта, то я сомневаюсь, что из этого может что-то выйти», – сказал Нигматуллин.

  • Плутник работал в «Локо» 2 года.
  • Нагорных ранее работал в Минспорте.
  • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (1)
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Enter2006
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Вот и сказочке конец... Руководство клуба так "классно" поработало и "построило новую концепцию", что Локо на 14 месте. Как-бы за Рубином не потянулись. А немцев всех на родину работать, в Баварию например, ой будет интересно ))
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