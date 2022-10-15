Нигматуллин назвал худшего руководителя в истории «Локомотива»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал смену председателя совета директоров клуба. Вместо Александра Плутника должность занял Юрий Нагорных.

«Наконец-то это свершилось. В плане не назначения Нагорных, а ухода господина Плутника, который, к большому сожалению, наверное, оказался самым худшим руководителем в истории «Локомотива». Соглашусь с Владимиром Кузьмичевым, который сказал, что все области, которыми руководил Плутник, очень сильно сдали. Ни о каком прогрессе речи быть не может, только один сплошной регресс во всех направлениях – и в молодежном футболе, и во взрослом.

Что касается назначения Нагорных, то нужно набраться терпения и ждать результатов. Сейчас будет иметь очень важную роль выбор нового главного тренера. Если на данное место придет человек без большого опыта, то я сомневаюсь, что из этого может что-то выйти», – сказал Нигматуллин.