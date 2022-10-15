Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Нигматуллин назвал худшего руководителя в истории «Локомотива»

    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал смену председателя совета директоров клуба. Вместо Александра Плутника должность занял Юрий Нагорных.

    «Наконец-то это свершилось. В плане не назначения Нагорных, а ухода господина Плутника, который, к большому сожалению, наверное, оказался самым худшим руководителем в истории «Локомотива». Соглашусь с Владимиром Кузьмичевым, который сказал, что все области, которыми руководил Плутник, очень сильно сдали. Ни о каком прогрессе речи быть не может, только один сплошной регресс во всех направлениях – и в молодежном футболе, и во взрослом.

    Что касается назначения Нагорных, то нужно набраться терпения и ждать результатов. Сейчас будет иметь очень важную роль выбор нового главного тренера. Если на данное место придет человек без большого опыта, то я сомневаюсь, что из этого может что-то выйти», – сказал Нигматуллин.

    • Плутник работал в «Локо» 2 года.
    • Нагорных ранее работал в Минспорте.
    • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

    Новости по теме
    «Локомотив» сообщил об уходе из клуба четырех человек 5
    Агент Шпинев: «Перестановки в «Локомотиве» напрашивались давно, но важнее – кто сядет в тюрьму?» 5
    Экс-глава РЖД Фадеев покинул совет директоров «Локомотива»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11