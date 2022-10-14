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«Локомотив» сообщил об уходе из клуба четырех человек

14 октября 2022, 23:02
9

«Локомотив» покинули четыре работника, нанятые предыдущей командой руководителей.

«Директор по селекционной работе Кристиан Мeккель, глава физиотерапии и реабилитации Мартин Хэммерле, тренер вратарей Саша Март, а также помощник главного тренера Фадлу Давидс покинули «Локомотив» по соглашению сторон», – написал «Локо».

  • В последние дни «Локомотив» также покинуло все высшее руководство.
  • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
  • Команда сейчас без главного тренера. Его обязанности исполняет Андрей Федоров.

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1665777976
Сумки с баблом хоть помогли им довезти до аэропорта?
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Красногорск_Фан
1665779199
Падл из локомотива на ))))
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Красногвардейчик
1665780674
Чистка как на фронте))
Ответить
житель СПб
1665781224
Побежали крысы!?
Ответить
PAREVG.
1665782113
Еще надо избавиться от тех кого накупили: Мампаси, Тикнизян, Едвай и Керк - в первую очередь.
Ответить
vladimir-7
1665811193
Пока, только, "чешуя" покинула Локомотив, когда это произойдет с основными действующими руководителями.
Ответить
Enter2006
1665811608
Уже давно нужно было чистку делать.
Ответить
nurslan
1665813516
Не знаю, наверно, кто то помог чемоданы полные донести, до самолета им
Ответить
моэм
1665814294
Оказывается там немчуры было как грязи .
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