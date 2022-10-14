«Локомотив» сообщил об уходе из клуба четырех человек

«Локомотив» покинули четыре работника, нанятые предыдущей командой руководителей.

«Директор по селекционной работе Кристиан Мeккель, глава физиотерапии и реабилитации Мартин Хэммерле, тренер вратарей Саша Март, а также помощник главного тренера Фадлу Давидс покинули «Локомотив» по соглашению сторон», – написал «Локо».