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    «Локомотив» сообщил об уходе из клуба четырех человек

    «Локомотив» покинули четыре работника, нанятые предыдущей командой руководителей.

    «Директор по селекционной работе Кристиан Мeккель, глава физиотерапии и реабилитации Мартин Хэммерле, тренер вратарей Саша Март, а также помощник главного тренера Фадлу Давидс покинули «Локомотив» по соглашению сторон», – написал «Локо».

    • В последние дни «Локомотив» также покинуло все высшее руководство.
    • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
    • Команда сейчас без главного тренера. Его обязанности исполняет Андрей Федоров.

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    14.10.2022 23:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4901

      PAREVG. 34 минуты назад

      Еще надо избавиться от тех кого накупили: Мампаси, Тикнизян, Едвай и Керк - в первую очередь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17695

      житель СПб 49 минут назад

      Побежали крысы!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +877

      Красногвардейчик 58 минут назад

      Чистка как на фронте))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5839

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Падл из локомотива на ))))

      0
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      Рейтинг: +23317

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сумки с баблом хоть помогли им довезти до аэропорта?

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