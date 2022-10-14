Агент Шпинев: «Перестановки в «Локомотиве» напрашивались давно, но важнее – кто сядет в тюрьму?»

Футбольный агент Вадим Шпинев отреагировал на изменения в руководстве «Локомотива».

«Перестановки, происходящие в «Локомотиве», очевидны. Это напрашивалось давно.

Кто-то говорит, что с этим решением опоздали на полгода, но у меня вопрос другой: кто за это будет отвечать? Кто сядет в тюрьму?

Потому что у нас осуждают людей за более мелкие хищения. Достаточно вспомнить Колю Ларина, который так много сделал для детишек и футбола, отдавал душу, сердце и здоровье, чтобы его академия функционировала.

А в «Локомотиве» бюджетные средства были потрачены десятками миллионов евро направо и налево. Очень важно, кто действительно сядет в тюрьму», – сказал Шпинев.