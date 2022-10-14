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    Агент Шпинев: «Перестановки в «Локомотиве» напрашивались давно, но важнее – кто сядет в тюрьму?»

    Футбольный агент Вадим Шпинев отреагировал на изменения в руководстве «Локомотива».

    «Перестановки, происходящие в «Локомотиве», очевидны. Это напрашивалось давно.

    Кто-то говорит, что с этим решением опоздали на полгода, но у меня вопрос другой: кто за это будет отвечать? Кто сядет в тюрьму?

    Потому что у нас осуждают людей за более мелкие хищения. Достаточно вспомнить Колю Ларина, который так много сделал для детишек и футбола, отдавал душу, сердце и здоровье, чтобы его академия функционировала.

    А в «Локомотиве» бюджетные средства были потрачены десятками миллионов евро направо и налево. Очень важно, кто действительно сядет в тюрьму», – сказал Шпинев.

    • Сегодня у «Локо» сменился председатель совета директоров – вместо Александра Плутника избран Юрий Нагорных.
    • На прошлой неделе были уволены главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн.
    • Команда идет на 14-м месте в РПЛ (зона стыков) после 12 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1468

      jek718875 22 минуты назад

      Такие управилы в тюрьму не садятся, они или выпадывают из окна или стреляются

      0
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      Рейтинг: +25815

      vladimir-7 26 минут назад

      В тюрьму сажают за украденную булку, а за кражу десятков миллионов евро – ничего. Максимальное наказание в России, это лишение мороженного в обед
      или поставят в угол на один час.

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      Рейтинг: +1428

      Loko_Roma 48 минут назад

      Как кто? Васька сядет за пост в ВК

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