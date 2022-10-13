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    Боярский: «Не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом». Какой «Спартак»? Им рано до нас»

    Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский не считает «Спартак» конкурентом клуба из Петербурга за чемпионство.

    «Спартак» в этом сезоне хорош. Но «Зенит» бесспорно сильнее! Я не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом». Какой «Спартак»? Нет-нет.

    Да, у нас не получилось с «Факелом», но ничего страшного. Мы все равно впереди всех. Да и в целом «Спартак» не конкурент «Зениту». Им еще рано до нас. Да, они будут рваться до наших успехов, но это бессмысленно», — сказал Боярский.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от «Спартака» – 5 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4500

      ААМ 28 минут назад

      Посмотрим, что будет весной, но похоже Миша прав.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7602

      nik55 30 минут назад

      шляпа проснулась

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11787

      Алексей З 43 минуты назад

      Почему все зинуойды только Спартак как соперника рассматривают.
      Это уважение или страх ? Может то и другое.

      1
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      Рейтинг: +4500

      ААМ > Алексей З 30 минут назад

      Это от неуважения. Какой м.б. страх, перед клубом, который "дерут" во всех принципиальных матчах в последние годы.

      0
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      Рейтинг: +7602

      nik55 > Алексей З 29 минут назад

      очко у них зачесалось

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      Рейтинг: +7602

      nik55 > ААМ 28 минут назад

      тебя тоже дерут ?

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      Рейтинг: +5847

      subbotaspartak 55 минут назад

      лАНФРЕН ланфра

      0
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      Рейтинг: +15829

      NewLife 1 час назад

      Чем ближе Спартак приближается к радужным и чем сильнее у них дрожат коленки перед командами из второй десятки, тем больше в синит-экспрессе такого алкашного отстоя, как боярский или таких хейтеров, как гейнич, .скис и козавашвили.

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      Рейтинг: +5061

      Enter2006 1 час назад

      "Тысяча чертей, сударь! Не вам учить меня манерам, предупреждаю вас!" ))

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