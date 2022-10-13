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  • Боярский: «Не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом». Какой «Спартак»? Им рано до нас»

Боярский: «Не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом». Какой «Спартак»? Им рано до нас»

13 октября 2022, 13:48
15

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский не считает «Спартак» конкурентом клуба из Петербурга за чемпионство.

«Спартак» в этом сезоне хорош. Но «Зенит» бесспорно сильнее! Я не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом». Какой «Спартак»? Нет-нет.

Да, у нас не получилось с «Факелом», но ничего страшного. Мы все равно впереди всех. Да и в целом «Спартак» не конкурент «Зениту». Им еще рано до нас. Да, они будут рваться до наших успехов, но это бессмысленно», — сказал Боярский.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Отрыв от «Спартака» – 5 очков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (15)
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Enter2006
1665658451
"Тысяча чертей, сударь! Не вам учить меня манерам, предупреждаю вас!" ))
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NewLife
1665658711
Чем ближе Спартак приближается к радужным и чем сильнее у них дрожат коленки перед командами из второй десятки, тем больше в синит-экспрессе такого алкашного отстоя, как боярский или таких хейтеров, как гейнич, .скис и козавашвили.
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subbotaspartak
1665659643
лАНФРЕН ланфра
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nik55
1665661132
шляпа проснулась
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ААМ
1665661247
Посмотрим, что будет весной, но похоже Миша прав.
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bato83
1665661470
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- 1b2k.info --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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НикКин
1665664402
В говно чемпионате Говеные команды делят говеное чемпионства и они еще радуются что стали чемпионами говно лиги Идиотизм
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crf575757
1665673174
Дайте РОСТОВУ столько бабла неограниченного и он ваш Зенит мгновенно опустит! А то радуется Боярский! Стыдно! Всех купили кого хотели,в том числе и судей. Вот только в Европе всё время обкакивались, "чемпионы" двора !!
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шахта Заполярная
1665673744
Посмотрим, посмотрим.
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