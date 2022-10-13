Боярский: «Не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом». Какой «Спартак»? Им рано до нас»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский не считает «Спартак» конкурентом клуба из Петербурга за чемпионство.

«Спартак» в этом сезоне хорош. Но «Зенит» бесспорно сильнее! Я не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом». Какой «Спартак»? Нет-нет.

Да, у нас не получилось с «Факелом», но ничего страшного. Мы все равно впереди всех. Да и в целом «Спартак» не конкурент «Зениту». Им еще рано до нас. Да, они будут рваться до наших успехов, но это бессмысленно», — сказал Боярский.