Мбаппе может не приехать на церемонию вручения «Золотого мяча», если не попадет в тройку лучших

Этот парень никогда не получит ЗМ. Неймара напоминает
Участие нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в церемонии вручения «Золотого мяча» оказалось под вопросом.
По информации Le Parisien, футболист сомневается, стоит ли ему посещать данное мероприятие.
Ожидается, что 23-летний француз пропустит церемонию, если узнает, что его нет в тройке лучших.
- «Золотой мяч» будут вручать в Париже, где живет Мбаппе.
- Церемония запланирована на 17 октября.
- Главный фаворит на получение награды – Карим Бензема («Реал»).