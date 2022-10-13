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    Мбаппе может не приехать на церемонию вручения «Золотого мяча», если не попадет в тройку лучших

    Участие нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в церемонии вручения «Золотого мяча» оказалось под вопросом.

    По информации Le Parisien, футболист сомневается, стоит ли ему посещать данное мероприятие.

    Ожидается, что 23-летний француз пропустит церемонию, если узнает, что его нет в тройке лучших.

    • «Золотой мяч» будут вручать в Париже, где живет Мбаппе.
    • Церемония запланирована на 17 октября.
    • Главный фаворит на получение награды – Карим Бензема («Реал»).

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    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 12:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5442

      TOMSON 30 минут назад

      Этот парень никогда не получит ЗМ. Неймара напоминает

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      Рейтинг: +99

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 42 минуты назад

      Правильно сделает золотой мяч не объяктив бензема неизаслужил дайте мяч судьям которые тащат реал

      0
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      Рейтинг: +771

      OBOLEV > АЛЕКСЕЙ LAIDEL 31 минуту назад

      Чего ты такое пишешь без знаков препинания читать читаю а не понимаю него хочешь донести

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      Рейтинг: +1450

      Artemka444 1 час назад

      а что он такого сделал чтоб быть в тройке!!!

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      Рейтинг: +17392

      Cleaner 1 час назад

      Да и с ним...

      0
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      Рейтинг: +560

      Hala Madrid 2 часа назад

      В ПСЖ будет зрителем того, как ЗМ получает Холланд, а ЛЧ берёт Реал, Бавария, возможно даже однажды Барса, но не ПСЖ.

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      Рейтинг: +63

      AlexanderFCSM > Hala Madrid 2 часа назад

      все же думаю разок осилят в ближайшем будущем, но не более

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      Рейтинг: +99

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL > Hala Madrid 43 минуты назад

      Слейся ты сектант

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