Мбаппе может не приехать на церемонию вручения «Золотого мяча», если не попадет в тройку лучших

Участие нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в церемонии вручения «Золотого мяча» оказалось под вопросом.

По информации Le Parisien, футболист сомневается, стоит ли ему посещать данное мероприятие.

Ожидается, что 23-летний француз пропустит церемонию, если узнает, что его нет в тройке лучших.