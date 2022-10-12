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    Депутат Жуков: «Спартак» после смены руководства стал играть лучше, веселее»

    Александр Жуков, депутат Госдумы и болельщик «Спартака», считает, что команда прогрессирует.

    «После смены руководства «Спартак» стал играть лучше, веселее, виден прогресс. И тренерская работа в этом не на последнем месте.

    Может ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту»? Один раз в этом сезоне уже обыграли. Наверное, по составу пока вряд ли. Но по желанию бороться, энтузиазму — да», – сказал Жуков.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • В августе команду покинул владелец Леонид Федун.
    • Теперь клуб полностью под руководством «Лукойла».

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +348

      rac531 22 минуты назад

      Жуков, кроие как пускать слезы и сопли, разрасываясь при этом милионами народных денег, в силу своего интеллекта ничего не может)
      До вынужденной смены руководства "Спартак" взял Кубок, несмотря на решал.
      А вот его мнение об Абаскале:
      «Я удивлен! Не знаю, откуда они находят этих тренеров. Почему не взять своих?! Столько прекрасных спартаковских тренеров.
      А вот то, что опять взяли неизвестного человека, я не понимаю! Зачем? Откуда»

      Кто же эти прекрасные тренеры?
      Забулдыги Аленичев и Титов, увольнения которых требовал весь Красноярск, Юран и Ледяхов, которых терпят не более 10-12 туров, после чего гонят поганой метлой, Експерты Ловчев, Козашвили и прочие ничемушники?)

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      Рейтинг: +19290

      Persona_non_Grata 53 минуты назад

      Это произошло со сменой ТРЕНЕРЕ, а не руководства. С таким же успехом можно сказать, что это произошло со сменой повара !)

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      Рейтинг: +17383

      Cleaner 57 минут назад

      Еще один ДЕПУТАТ о футболе заговорил! У Вас в Думе других вопросов нет? Все порешали???...(((

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      Рейтинг: +19290

      Persona_non_Grata > Cleaner 51 минуту назад

      А они там что то могут решать ???((( Могут разве что голосовать и то по указке !(

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      Рейтинг: +518

      egor tikhonov > Persona_non_Grata 45 минут назад

      за чемпионство Зенита уже голосовали?

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      Рейтинг: +19290

      Persona_non_Grata > egor tikhonov 32 минуты назад

      Оно прописано в уставе !)

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      Рейтинг: +348

      rac531 > Cleaner 18 минут назад

      Так государственные проблемы ОНИ решать не могут, по определению, в силу своего ителлекта)

      Назовите мне хоть ОДИН закон, который благотворно сказался на экономическом развитии страны.
      В случае удовлетворительного ответа 1 000 (ТЫСЯЧА) рублей с меня)

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