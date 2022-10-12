Депутат Жуков: «Спартак» после смены руководства стал играть лучше, веселее»

Александр Жуков, депутат Госдумы и болельщик «Спартака», считает, что команда прогрессирует.
«После смены руководства «Спартак» стал играть лучше, веселее, виден прогресс. И тренерская работа в этом не на последнем месте.
Может ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту»? Один раз в этом сезоне уже обыграли. Наверное, по составу пока вряд ли. Но по желанию бороться, энтузиазму — да», – сказал Жуков.
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
- В августе команду покинул владелец Леонид Федун.
- Теперь клуб полностью под руководством «Лукойла».
Источник: ТАСС