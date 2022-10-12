Смородская сообщила, возможно ли ее возвращение в «Локомотив»

Одни и те же , РБ Спорт, Спорт24 и прочая х..та покрывают всё информационное поле, вбрасывая всякий хлам.
Бомбардир из их пула что-ли , с усердием перепечатывает их фантазии.
Предложат она ПОБЕЖИТ , а если нет запроса , то и соответствующий ответ.
Это просто бла-бла-бла , для создания очередного срача.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не планирует возвращаться в клуб.
«Возможно ли мое возвращение в «Локомотив»? Нет, это исключено, ни за что туда не пойду. Мне не хочется никого спасать», – сказала Смородская.
- Смородская возглавляла «Локо» с 2010 по 2016 год.
- При ней клуб выиграл Кубок России.
- Сейчас «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.