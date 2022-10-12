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    Смородская сообщила, возможно ли ее возвращение в «Локомотив»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не планирует возвращаться в клуб.

    «Возможно ли мое возвращение в «Локомотив»? Нет, это исключено, ни за что туда не пойду. Мне не хочется никого спасать», – сказала Смородская.

    • Смородская возглавляла «Локо» с 2010 по 2016 год.
    • При ней клуб выиграл Кубок России.
    • Сейчас «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11769

      Алексей З 1 час назад

      Одни и те же , РБ Спорт, Спорт24 и прочая х..та покрывают всё информационное поле, вбрасывая всякий хлам.
      Бомбардир из их пула что-ли , с усердием перепечатывает их фантазии.
      Предложат она ПОБЕЖИТ , а если нет запроса , то и соответствующий ответ.
      Это просто бла-бла-бла , для создания очередного срача.

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      Рейтинг: +97

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 1 час назад

      Кого ты спасла в своей жизни?

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